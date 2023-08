Tom Pidcock est devenu champion du monde de VTT cross-country devant Samuel Gaze et Nino Schurter. Victor Koretzky est 4ᵉ.

3ᵉ de la short track jeudi, Tom Pidcock est devenu champion du monde de VTT cross-country. Dès le start loop, Mathieu van der Poel, champion du monde sur route la semaine dernière, tombe dans le dernier virage et abandonne la course. Parti en cinquième ligne, Thomas Pidcock revient sur la tête de la course dès la fin du troisième tour. Dans le sixième tour, le Britannique passe à l’offensive et distance Nico Schurter ! Le Suisse est même repris par Samuel Gaze (Nouvelle-Zélande), qui a fini très fort dans les deux derniers tours. Déjà champion olympique de la discipline, Tom Pidcock devient champion du monde du XCO pour la première fois de sa carrière. Il devance Samuel Gaze, +19″ et Nino Schurter, +34″. Premier Français, Victor Koretzky termine 4ᵉ à 43″.

Le classement des championnats du monde cross-country