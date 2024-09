Remco Evenepoel (Belgique) a remporté, ce dimanche, le contre-la-montre des championnats du monde 2024. Au terme des 46,1 km du tracé, le coureur de la Soudal Quick-Step a signé le meilleur temps en 53:01″ à plus de 52 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +07″, auteur d’un gros finish, et le champion d’Europe Edoardo Affini (Italie), +55″. Comme Grace Brown quelques heures plus tôt, Remco Evenepoel devient champion du monde après avoir obtenu le titre olympique. Déjà sacré l’an dernier à Glasgow, Evenepoel conserve son titre.

No digan contrarreloj, digan 𝗘𝘃𝗲𝗻𝗲𝗽𝗼𝗲𝗹 🥇 🌈 El vigente campeón mundial de contrarreloj no falla y mantiene el maillot arcoíris con Ganna y Affini en el podio. ⏱️ Siete segundos separaron a Evenepoel y Ganna del primer puesto.#Zurich2024 | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/Ay9VRhsx5k — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 22, 2024

Le classement des championnats du monde du CLM

Remco Evenepoel Filippo Ganna Edoardo Affini

