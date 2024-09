Thomas Voeckler vient de dévoiler l’identité des huit coureurs sélectionnés pour la course en ligne des championnats du monde.

L’équipe de France de cyclisme vient de dévoiler sa composition pour les championnats du monde de cyclisme. Le sélectionneur, Thomas Voeckler, a choisi de faire confiance à Julian Alaphilippe, Valentin Madouas, David Gaudu, Romain Grégoire, Romain Bardet, Julien Bernard, Rudy Molard et Pavel Sivakov pour la course en ligne. Thibault Guernalec et Bruno Armirail seront alignés sur le contre-la-montre ainsi que sur le relais mixte, où Benjamin Thomas complétera l’équipe.

Championnats du Monde 🌈 – Zurich 2024 🇨🇭

La sélection des ÉLITE HOMMES pour les Mondiaux de cyclisme sur route ! 🇫🇷 📆 Rendez-vous à Zurich à partir de dimanche pour le contre-la-montre 🌈 Plus d’informations ➡️ https://t.co/rucrHcSBdQ pic.twitter.com/FJ5a11qrj3 — FFC (@FFCyclisme) September 20, 2024

Thomas Voeckler :

« Battre Pogacar sera certes très difficile, spécialement sur ce circuit, mais c’est moins injouable qu’au départ d’un grand tour – ça reste possible, ça reste une course de vélo. Et on ne part pas battus ! Je ne me pose pas la question de savoir si Julian est plus ou moins fort qu’en 2021 – ce qui est sûr, c’est que l’adversité a évolué. Quant à lui, c’est un coureur différent, mais dans la plénitude de ses moyens. Je n’ai pas sélectionné Romain parce que c’est son dernier mondial, mais parce que je sais pouvoir compter sur lui. »