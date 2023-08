Mathieu Van der Poel est devenu, ce dimanche, champion du monde de la course en ligne. À 192 kilomètres de l’arrivée, la course a été neutralisée pendant près d’une heure avec la présence de manifestants sur la route. L’échappée et le peloton repartent avec les mêmes écarts (7 minutes). Dès l’arrivée sur le circuit final, le Danemark accélère en et étire le peloton. Les attaques s’enchaînent, mais aucun groupe ne parvient à faire la différence. Au pire des moments, Christophe Laporte (France) est victime d’une crevaison et ne rentrera jamais à l’avant de la course.

#GlasgowScotland2023 | 🔥 Le coup de force de Mathieu van der Poel ! 🚴‍♂️ Juste avant de reprendre Alberto Bettiol, le Néerlandais fait exploser le groupe de 4, Wout van Aert, Mads Pedersen et Tadej Pogačar ont du mal à suivre ! ▶ Suivez le direct : https://t.co/S58fLKvCiK pic.twitter.com/4FJ8uOO4Kb — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2023

À 55 kilomètres, Alberto Bettiol (Italie) s’en va seul. Derrière, la Belgique roule. Jonathan Narvaez (Équateur) chute et provoque une cassure. Wout Van Aert (Belgique), Mathieu van der Poel (Pays-Bas), Tadej Pogacar (Slovénie) et Mads Pedersen (Danemark) se lancent à la poursuite de l’Italien alors que la pluie s’abat sur Glasgow. À 22 kilomètres de l’arrivée, Mathieu Van der Poel attaque dans l’une des bosses du circuit, reprend Bettiol et distance tous ses concurrents !

#GlasgowScotland2023 | 💥 CHUTE DE MATHIEU VAN DER POEL ! 🤕 Alors qu'il fonce vers le titre, le Néerlandais chute dans un virage mais repart aussitôt ! Il a toujours 30 secondes d'avance. ▶ Suivez le direct : https://t.co/S58fLKvCiK pic.twitter.com/JviohvBDZr — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2023

Alors que le Néerlandais s’envole vers la victoire, il glisse dans un virage et chute à 16 kilomètres de l’arrivée. Le champion du monde de cyclo-cross remonte vite sur le vélo et continue de creuser sur le trio Van Aert – Pogacar – Pedersen. À 10 kilomètres de l’arrivée, Van der Poel compte une minute d’avance. Après son sacre sur Milan – San Remo et Paris-Roubaix cette saison, Mathieu Van der Poel s’impose en solitaire dans les rues de Glasgow et devient champion du monde. Il devance Wout Van Aert, +1:37″ et Tadej Pogacar, +1:45″, qui prend la médaille de bronze devant Mads Pedersen.

Le classement des championnats du monde