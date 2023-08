Les championnats du monde de cyclisme 2023 ont lieu du 3 au 13 août en l’Écosse. Voici la présentation des épreuves sur route.

Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI débutent ce jeudi 3 août à Glasgow et à travers l’Écosse. Au programme : 13 disciplines regroupées sur 11 jours de compétition. Après cette édition inaugurale, organisée du 3 au 13 août 2023, les championnats du monde regroupant toutes les pratiques du vélo se tiendront tous les quatre ans, l’année précédant les Jeux Olympiques d’été.

Le programme des championnats du monde de cyclisme sur route

Les courses en ligne :

La course en ligne Hommes Elite partira de la capitale de l’Écosse Édimbourg, avant de suivre la route vers Glasgow pour réaliser 10 tours du circuit urbain final. Au total, 271,1 km pour 3570 m de dénivelé positif sont au programme de cette épreuve. Les Femmes Elite partiront du loch Lomond et parcourront 62,6 km jusqu’à Glasgow avant de réaliser six tours du circuit urbain, pour un total de 157,4 km et 1930 m de dénivelé. Le circuit urbain technique de 14,4 km tracé à Glasgow comprend des montées courtes et dynamiques dans le premier kilomètre (193 m de dénivelé par tour), puis une fin rapide, en faux-plat descendant jusqu’à la ligne d’arrivée.

Samedi 5 août : course en ligne Femmes Juniors (10 h 00 – 12 h 00) et Hommes Juniors (13 h 00 – 16 h 00)

Dimanche 6 août : course en ligne Hommes Elite (9 h 30 – 16 h 00)

Samedi 12 août : course en ligne Hommes Moins de 23 ans (11 h 30 – 15 h 30)

Dimanche 13 août : course en ligne Femmes Elite (12 h 00 – 16 h 00)

Le profil de la course en ligne Elite Hommes

Le profil du circuit final

Les favoris de la course-en-ligne Hommes Elite :

Wout Van Aert (Belgique) ★★★★★





Mathieu Van der Poel (Pays-Bas) ★★★★★





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★★





Mads Pedersen (Danemark) ★★★





Tadej Pogacar (Slovénie) ★★★





Christophe Laporte (France) ★★





Marc Hirschi (Suisse) ★★





Ben Healy (Irlande) ★





Le parcours de la course Elite Femmes

Les favorites de la course en ligne Femmes Elite :





Lotte Kopecky (Belgique) ★★★★★













Demi Vollering (Pays-Bas) ★★★★





Chloé Dygert (États-Unis) ★★★





Marianne Vos (Pays-Bas) ★★★





Marlen Reusser (Suisse) ★★





Lorena Wiebes (Pays-Bas) ★★





Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) ★





Les contre-la-montre :

Toutes les épreuves du contre-la-montre auront lieu autour de Stirling, ville située au nord est de Glasgow. Le parcours du contre-la-montre Hommes Elite sera long de 47,8 kilomètres et majoritairement plat. Il y aura 352 mètres de dénivelé positif au programme. Toutes les épreuves du CLM auront le même final avec une dernière rampe de 800 mètres à 5,4% avant de franchir la ligne d’arrivée à Stirling. Le parcours est destiné aux purs rouleurs, spécialistes de l’exercice en solitaire, qui se disputeront le maillot arc-en-ciel de champion du monde de la discipline.

Mardi 8 août : CLM par équipes – Relais Mixte (13 h 00 – 16 h 00)

Mercredi 9 août : CLM individuel Hommes Moins de 23 ans (14 h 30 – 17 h 00)

Jeudi 10 août : CLM individuel Femmes Juniors (11 h 15 – 13 h 00) et Femmes Élite (14 h 00 – 16 h 30)

Vendredi 11 août : CLM individuel Hommes Juniors (10 h 00 – 12 h 30) et Femmes Élite (14 h 35 – 17 h 00)

Le parcours du CLM Hommes Elite :

Les favoris du CLM Hommes Elite :

Filippo Ganna (Italie) ★★★★★





Wout Van Aert (Belgique) ★★★★





Stefan Küng (Suisse) ★★★★





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★





Joshua Tarling (Grande-Bretagne) ★★





Tadej Pogacar (Slovénie) ★★





Stefan Bisseger (Suisse) ★





Le parcours du CLM Elite Femmes

Les favoris du CLM Femmes Elite :

Marlen Reusser (Suisse) ★★★★★





Chloé Dygert (États-Unis) ★★★★





Riejanne Markus (Pays-Bas) ★★★





Grace Brown (Australie) ★★





Demi Vollering (Pays-Bas) ★★





Comment suivre les championnats du monde de cyclisme ?

France TV et Eurosport diffuseront les épreuves.