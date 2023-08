Les championnats du monde de cyclisme 2028 auront lieu à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

Alors que les championnats du monde de cyclisme 2023 viennent de débuter ce jeudi à Glasgow, l’UCI vient de décerner l’organisation des championnats des différentes disciplines pour la période 2024-2030. Lors d’un congrès rassemblant 151 Fédérations Nationales membres de l’UCI, les Émirats Arabes Unis ont été choisis pour organiser les championnats du monde de cyclisme 2028. Les courses auront lieu au sein de la capitale, à Abou Dhabi. L’année suivante, en 2029, le pays organisera également les championnats du monde de cyclisme sur piste.

Record number of National Federations at 192nd Congress of the UCI https://t.co/ws6aeMOE9V pic.twitter.com/kY2BEpHD9D

— UCI_media (@UCI_media) August 3, 2023