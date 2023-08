La Française Julie Bego est devenue championne du monde Junior de la course en ligne dans les rues de Glasgow.

Première épreuve sur route et premier maillot arc-en-ciel pour l’équipe de France de cyclisme. Ce samedi matin, à 11 heures (heure française), les femmes juniors s’élançaient pour 70 kilomètres de course. À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, Julie Bego (France) passe à l’offensive et s’en va décrocher le titre de championne du monde. Stagiaire au sein de l’équipe Cofidis depuis quelques jours, Julie Bego s’impose en solitaire devant Cat Ferguson (Grande-Bretagne) et Fleur Moors (Belgique), médaillée de bronze. Belle course d’équipe des Françaises puisque Titia Ryo et Célia Gery prennent, respectivement, la 6 et 7ᵉ place.

🤩 QUEL EXPLOIT DE JULIE BEGO ! La Française est sacrée championne du monde de la course en ligne chez les juniores !#LesRP #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/D5C7AhLYc4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2023

La réaction de Julie Bego

« C’est juste incroyable ! Avant la course, on s’était dit avec toutes mes coéquipières qu’on voulait ce titre de championne du monde. Nous avons fait une superbe course d’équipe et je suis très heureuse de l’avoir emporté. Les filles ont commencé à attaquer dès les premiers tours, mais à chaque fois, le peloton revenait sur les attaques tellement ça allait vite. Dès que j’ai porté mon attaque, je suis parvenue à prendre une vingtaine de secondes d’avance et j’ai tout fait pour tenir jusqu’à la fin. C’était vraiment dur jusqu’au bout, mais j’ai tenu. Le fait de savoir que j’allais intégrer Cofidis m’a apporté plus de sérénité et m’a permis de me concentrer sur les courses. »

Le classement des championnats du monde junior femmes