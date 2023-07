Altkirch, le nouveau berceau du cyclisme de l’avenir

La Fédération Française de Cyclisme a annoncé que les Championnats de France de Cyclisme sur Route de l’Avenir 2024 se tiendront à Altkirch, la Capitale du Sundgau, du 8 au 12 mai. Cet évènement majeur, organisé en partenariat avec la Ville d’Altkirch et la Communauté de Communes du Sundgau, marquera une étape importante pour les collectivités locales dans l’accueil et l’organisation d’évènements cyclistes nationaux.

Calendrier sportif chargé : un choix de date judicieux

En raison de la présence des Jeux Olympiques Paris 2024 dans le calendrier sportif, la date choisie pour ces cinq jours de compétition évite les difficultés organisationnelles prévues pour l’été 2024. De plus, cette semaine de mai contenant deux jours fériés et deux jours de weekend pourrait favoriser la présence des meilleurs athlètes français sur l’ensemble des épreuves programmées.

Un programme riche pour les Championnats de France de l’Avenir 2024

Le programme détaillé des Championnats de France de l’Avenir 2024 à Altkirch, bien que toujours en cours de finalisation, promet déjà un spectacle cycliste de haut niveau.

Jour 1 : Mercredi 8 mai, le coup d’envoi sera donné l’après-midi avec une épreuve de contre la montre individuel, où les femmes et hommes des catégories U19 et U23 tenteront de faire la différence.

Jour 2 : Jeudi 9 mai, les garçons U17 seront en piste pour une épreuve en ligne le matin. L'après-midi sera consacrée à l'épreuve en ligne des filles U15-U17.

Jour 3 : Vendredi 10 mai, un contre la montre par équipes U19 Mixte en relai fera monter l'adrénaline l'après-midi.

Jour 4 : Samedi 11 mai, les femmes U23 s'aligneront pour l'épreuve en ligne du matin, suivies par les hommes U23 l'après-midi.

Jour 5 : Dimanche 12 mai, le final verra l'épreuve en ligne des femmes U19 le matin et des hommes U19 l'après-midi.

Le détail des parcours et la répartition précise des épreuves seront divulgués dans les prochaines semaines. Restez à l’affût pour découvrir les défis que devront relever les coureurs sur les routes du Sundgau.

Le Sundgau, terre de champions

Le territoire du Sundgau a déjà vu naître plusieurs champions cyclistes. Les Championnats de France de l’Avenir 2024 mettront en lumière la nouvelle génération de talents français. Avec cinq jours de compétitions et onze titres de champions de France à décerner, l’événement promet d’être riche en émotions.

Les Championnats de France de l’Avenir 2023 se dérouleront quant à eux sur le territoire de Plédran – Baie de St Brieuc du 2 au 6 août 2023, et seront diffusés sur Velo+ TV et France 3 Bretagne numérique. Restez connectés pour plus d’informations à venir sur ces événements phares du cyclisme de demain.