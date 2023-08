Lorenzo Milesi (Italie) est devenu champion du monde du contre-la-montre chez les Espoirs devant le Belge Alec Segaert.

Grand favori de ce championnat du monde du CLM chez les Espoirs, Alec Segaert (Belgique) a été battu. Au terme des 36,2 kilomètres du parcours roulant, le Belge a été battu de 11 secondes par Lorenzo Milesi (Italie), qui décroche le maillot arc-en-ciel. À 21 ans, le coureur de la dsm-firmenich devance Alec Segaert et Hamish McKenzie (Australie), +51″. Premier Français, Eddy Le Huitouze prend la 16ᵉ place à 1:57″.

Chasing rainbows 🌈

What a special day for Lorenzo Milesi as he takes the U23 TT 👑 and it's a historic moment for us too as we take our first world title as Team @dsmfirmenich 🙌🏻

