L’équipe néerlandaise va changer de nom et devenir dsm-firmenich dès le Tour de France pour Romain Bardet et ses coéquipiers.

Faisant ses débuts dès le Giro Féminin et le Tour de France, l’équipe DSM deviendra officiellement l’équipe dsm-firmenich dans les prochaines semaines. Basée conjointement aux Pays-Bas et en Suisse, dsm-firmenich est un géant de la fabrication et la combinaison de nutriments, d’arômes et de parfums vitaux. Les maillots vont eux-aussi changer avec un nouveau sponsor, mais aussi une nouvelle couleur marine, fondue en bleu à l’arrière.

𝔹𝕝𝕦𝕖 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕖𝕨 𝕓𝕝𝕒𝕔𝕜 🔵🔵

Take a closer look at our brand new @NaliniCiclo kit and the subtle changes we've made as we freshen up our look as Team @dsmfirmenich soon 🔎#KeepChallenging pic.twitter.com/dV2rla6svf

