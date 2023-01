Avec 10 victoires, le bilan de la saison 2022 du Team DSM est plutôt mitigé. L’équipe fera-t-elle mieux en 2023 ? Voici la présentation de l’effectif.

En 2022, l’équipe DSM s’est imposé à 10 reprises, soit deux victoires de plus qu’en 2021. Toutefois, grâce à la bonne saison de l’équipe en 2020, la formation néerlandaise est parvenue à conserver son statut de World Team pour les trois prochaines saisons. Malgré une année 2022 plutôt décevante, Alberto Dainese et Thyment Arensman se sont tout de même imposés sur le Giro et la Vuelta. Pour la saison 2023, l’équipe perd plusieurs coureurs importants comme Thymen Arensman ou encore Soren Kragh Andersen. Patrick Bevin, Harm Vanhoucke et plusieurs jeunes de la structure ont signé pour renforcer l’effectif.

Le vélo du Team DSM pour 2023

Pour la troisième saison consécutive, le Team DSM roulera sur des vélos Scott. Le partenariat entre l’équipe et le fabricant de cycles a débuté en 2021 et vient d’être renouvelé pour les prochaines années.

Le maillot du Team DSM pour 2023

Le kit 2023 du Team DSM sera similaire à celui des deux saisons précédentes. Toujours conçu par Nalini, le maillot reste majoritairement noir et bleu avec quelques changements subtils.

Les 30 coureurs du Team DSM pour 2023

Tobias Lund Andresen / Romain Bardet / Patrick Bevin / Pavel Bittner / Marco Brenner / Romain Combaud / John Degenkolb / Matthew Dinham / Alexander Edmondson / Nils Eekhoff / Sean Flynn / Chris Hamilton / Leon Heinschke / Jonas Iversby Hvideberg / Andreas Leknessund / Niklas Märkl / Marius Mayrhofer / Lorenzo Milesi / Tim Naberman / Oscar Onley / Max Poole / Frederik Rodenberg / Florian Stork / Martijn Tusveld / Casper van Uden / Henri Vandenabeele / Harm Vanhoucke / Kevin Vermaerke / Sam Welsford.

Les coureurs clés : Romain Bardet / ALberto Dainsese / Andreas Leknessund / Oscar Onley.