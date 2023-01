ENGO Eyewear est une marque qui a été fondée à Grenoble, en France. Ils proposent des lunettes connectées pour les pratiquants de sports d’endurance. Les lunettes ont la particularité d’afficher des champs de données directement sur le verre et en temps réel. Les données comme la puissance, l’allure, la zone de fréquence cardiaque, la vitesse, la distance, l’altitude, le gain d’altitude, le temps, la cadence etc … peuvent donc être lus sans avoir à détourner le regard.

La technologie utilisée est un micro-affichage ActiveLook®. Il s’agit d’une technologie récompensée par un prix de l’innovation au CES en 2021. Ces lunettes sont les premiers produits de ce type à fournir un affichage clair et stable dans des conditions de lumière du jour ambiantes.

Avec ces lunettes sur le nez, vous pouvez donc suivre en live des données. Les Engo 2 disposant d’un capteur gestuel, vous pouvez alors changer les données affichées d’un simple geste devant vos lunettes. Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce entre 10 et 12h (en fonction du modèle) ce qui devrait suffir à tenir même lors des sorties longues.

Les lunettes sont connectées en bluetooth et peuvent ainsi être reliées à votre smartphone ou compteur GPS. Toute cette technologie est intégrée au niveau des plaquettes nasales et ces lunettes ne pèsent que 36g en version standard et 41g en version verre large. Engo n’en est pas à son coup d’essai puisqu’ils sortent la Engo 2. Victimes de leur succès lors de la prévente, les lunettes ENGO 2 initialement prévues pour une commercialisation le 17 novembre, sont disponibles depuis le 5 décembre.