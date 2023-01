Pour la première fois de son histoire, la formation Arkéa-Samsic évoluera dans les rangs World Tour en 2023. Voici la présentation de l’effectif.

Pour sa première saison en World Tour, Arkéa-Samsic devra faire sans son leader Nairo Quintana, qui a quitté l’équipe début octobre. Très active sur le marché des transferts, la formation bretonne a recruté le grimpeur Clément Champoussin, l’Espagnol Christian Rodriguez mais aussi le sprinter Luca Mozzato. En 2023, l’équipe comptera également sur ses leaders, Warren Barguil mais aussi Nacer Bouhanni qui va retrouver la compétition après de longs mois de convalescence.

Les vélos de l’équipe Arkéa-Samsic pour 2023

À partir de la saison prochaine, les coureurs de la formation Arkéa-Samsic rouleront avec des vélos Bianchi. La marque de cycles italienne effectue ainsi son retour en World Tour. Bianchi et Arkéa-Samsic se sont engagés pour plusieurs saisons. Les coureurs rouleront sur les modèles Oltre RC, le léger et polyvalent Specialissima, un modèle idéal pour les courses à étapes et les parcours montagneux.

Le maillot de l’équipe Arkéa-Samsic pour 2023

« Notre code couleurs demeure à l’identique. Le rouge et noir incarnent notre identité depuis 2020, ainsi que celles de nos fidèles partenaires : Arkéa et Samsic, sans oublier une touche de vert céleste rappelant l’arrivée de Bianchi à nos côtés. Ces trois teintes nous identifieriont au sein du peloton avec en prime cette symbolique bretonne que nous serons fiers d’exporter sur l’ensemble de notre calendrier 2023 femmes et hommes. L’UCI WorldTour était notre but à trois ans, nous l’avons atteint. Quel bonheur désormais avec ces Triskells d’être les ambassadrices et ambassadeurs de la bretagne au plus haut-niveau du cyclisme professionnel », indique le manager général de l’équipe, Emmanuel Hubert.

Les 30 coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic pour 2023

Warren Barguil / Louis Barré / Jenthe Biermans / Maxime Bouet / Nacer Bouhanni / Amaury Capiot / Clément Champoussin / Ewen Costiou / David Dekker / Anthony Delaplace / Nicolas Edet / Élie Gesbert / Donavan Grondin / Thibault Guernalec / Simon Guglielmi / Hugo Hofstetter / Mathis Le Berre / Kévin Ledanois / Matîs Louvel / Daniel McLay / Luca Mozzato / Łukasz Owsian / Laurent Pichon / Andrii Ponomar / Michel Ries / Alan Riou / Cristian Rodríguez / Clément Russo / Kévin Vauquelin / Alessandro Verre.

Les coureurs clés : Warren Barguil / Matîs Louvel / Kévin Vauquelin / Nacer Bouhanni.