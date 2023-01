L'historique rubrique de Vélo 101 "On a aimé / On n'a pas aimé" revient sur la saison 2022, des exploits d'Evenepoel aux affaires de...

Vainqueurs du dernier Giro avec Jai Hindley, l'équipe Bora-Hansgrohe a réalisé une bonne saison 2022 et tentera de faire encore mieux en 2023.

Après une saison 2022 décevante, Astana Qazaqstan Team évoluera en 2023 sans Vincenzo Nibali, néo-retraité, et Miguel Angel Lopez, licencié par l'équipe.

L'UCI modifie ses règlements, et ajuste l'échelle de points existante. En donnant notamment plus de poids aux monuments et Grands Tours.