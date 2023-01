À la lutte pour le maintien en World Tour cette saison, la Movistar est parvenue à se maintenir grâce à Enric Mas. Voici la présentation de l’équipe 2023.

La fin de saison 2022 d’Enric Mas a permis à l’équipe Movistar de se maintenir dans les rangs World Tour pour 3 années supplémentaires. 2ème de la Vuelta, vainqueur du Tour d’Émilie et 2ème du Tour de Lombardie, l’Espagnol de 27 ans était très en forme en fin de saison. L’équipe espagnole devra faire sans Alejandro Valverde en 2023. Pour sa dernière saison, le vétéran espagnol est parvenu à s’imposer trois fois et à terminer 2ème de la Flèche Wallonne. En signant Ruben Guerreiro et Fernando Gaviria, la Movistar a renforcé son effectif pour la saison à venir.

Le nouveau maillot de l’équipe Movistar pour 2023

En 2023, les coureurs de la formation Movistar auront des nouveaux maillots. Le cuissard du nouveau kit sera noir, tandis que le maillot sera bleu foncé dans la majorité, avec du bleu clair à chaque extrémité du maillot. « Avec ses designs avant-gardistes, élégants et audacieux, ainsi que la qualité des vêtements et son énorme capacité d’innovation et de développement, Gobik devient la marque de référence dans le cyclisme. Mais derrière chaque marque, il y a des gens, et l’équipe Gobik nous a montré qu’ils ressentent la même passion pour le cyclisme que nous ressentons dans l’équipe Movistar », indique Juan Pablo Molinero, directeur marketing de l’équipe.

Les 30 coureurs de l’équipe Movistar pour 2023

Alex Aranburu / Jorge Arcas / Will Barta / Imanol Erviti / Iván García Cortina / Fernando Gaviria / Abner González / Ruben Guerreiro / Juri Hollmann / Gorka Izagirre / Johan Jacobs / Matteo Jorgenson / Max Kanter / Oier Lazkano / Enric Mas / Lluís Mas / Gregor Mühlberger / Mathias Norsgaard / Nélson Oliveira / Antonio Pedrero / Vinicius Rangel / Óscar Rodríguez / José Joaquín Rojas / Iván Romeo / Einer Rubio / Sergio Samitier / Gonzalo Serrano / Iván Sosa / Albert Torres / Carlos Verona.

Les coureurs clés : Enric Mas / Fernando Gaviria.