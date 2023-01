Anciennement Team BikeExchange – Jayco, l’équipe devient Team Jayco AlUla dès cette saison. Voici la présentation de l’équipe Jayco AlUla 2023.

22 victoires en 2022 pour le Team BikeExchange – Jayco. On peut parler d’une saison positive pour l’équipe australienne. D’autant plus que la formation est parvenue à s’imposer sur les trois Grands Tours. Simon Yates et Matteo Sobrero se sont imposés sur le Giro, Dylan Groenewegen et Michael Matthews ont levé les bras sur le Tour de France tandis que Kaden Groves s’est adjugé la 11ème étape de la Vuelta. En 2023, l’équipe devient Jayco AlUla et compte poursuivre sur cette dynamique avec l’arrivée d’Eddie Dunbar ou encore de Zdeněk Štybar.

Le maillot de l’équipe Jayco AlUla pour 2023

Nouveau nom d’équipe et nouveau maillot pour le Team Jayco AlUla en 2023. Conçu par Alé Cycling, les couleurs du kit restent similaires à celui de 2022. « Le design pour hommes se distingue par ses tons bleus dynamiques représentant les couleurs de base du sponsor de vélo de l’équipe, Giant, avec un haut du corps et des épaules en blanc pour le style et une plus grande visibilité dans le peloton », précise l’équipe.

Les 28 coureurs de l’équipe Jayco AlUla pour 2023 .

Alexandre Balmer / Hagos Welay Berhe / Kevin Colleoni / Lawson Craddock / Alessandro De Marchi / Eddie Dunbar / Luke Durbridge / Felix Engelhardt / Tsgabu Grmay / Dylan Groenewegen / Lucas Hamilton / Chris Harper / Michael Hepburn / Amund Grøndahl Jansen / Christopher Juul-Jensen / Jan Maas / Michael Matthews / Luka Mezgec / Kelland O’Brien / Jesús David Peña / Rudy Porter / Lukas Pöstlberger / Blake Quick / Elmar Reinders / Callum Scotson / Matteo Sobrero / Campbell Stewart / Zdeněk Štybar / Simon Yates / Filippo Zana.

Les coureurs clés : Simon Yates / Michael Matthews / Dylan Groenewegen / Eddie Dunbar.