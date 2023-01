Le premier mois de l’année 2023, c’est le moment de se fixer de nouvelles résolutions. Alors que les cyclistes et triathlètes du nord de l’hémisphère continuent leur saison sur home-trainer, Zwift nous dévoile son programme pour le premier trimestre.

Avec une nouvelle carte, le retour des Championnats du monde d’e-cyclisme de l’UCI, des compétitions à suivre ou à disputer et de nouveaux formats, vous avez de bonnes raisons de lancer Zwift ! Avec un tel programme, aucune excuse pour démarrer la saison estivale en pleine forme, quels que soient vos objectifs.

Programme des évènements et des nouveautés Zwift janvier 2023

Nouvelle carte écosse

Depuis ses débuts, Zwift a créé des mondes inspirés de lieux réels ou des cartes qui reproduisent fidèlement les parcours des Championnats du monde UCI de cyclisme sur route. Mais l’Écosse sera la première carte Zwift influencée par l’endroit réel des Championnats du monde UCI et conçue pour optimiser toutes les courses sur Zwift. Cette nouvelle carte prend en charge les trois formats de courses qui seront mis en place pour les Championnats du monde UCI de cyclisme Esport 2023 en février et inclut des fonctionnalités jamais vues auparavant sur Zwift, notamment une colline pouvant être parcourue en boucle et un parcours dédié au contre-la-montre. Tous ces ajouts rendront les courses amusantes pour tous les niveaux. Inspirée du paysage bucolique écossais, de l’architecture de Glasgow et de ses alentours, la carte Écosse offrira aux Zwifteurs la possibilité de découvrir des points de vue et des sites emblématiques du pays, y compris de célèbres châteaux et des panoramas urbains. Tous les Zwifteurs pourront participer à des événements sur la nouvelle carte à partir de janvier, et la carte sera ouverte aux sorties en solo à partir de la mi-mars.

Le Tour de Zwift 2023

Le Tour de Zwift est le plus grand évènement cycliste de Zwift. Il donnera cette année encore la possibilité à tous les coureurs d’explorer les 8 mondes virtuels de Zwift au cours de 8 étapes chacune avec un thème unique et trois parcours différents à explorer. L’évènement s’étend du 9 janvier 2023 au 12 fevrier 2023.

Tableaux de bord Zwift

La prochaine mise à jour de l’application Zwift Companion permettra aux Zwifteurs de voir et d’analyser leurs chronos sur les segments Zwift. Ils pourront suivre leur temps sur les segments et observer leur progression à chaque étape de leur vie sur Zwift. Cette fonctionnalité évoluera également à l’avenir pour permettre aux Zwifteurs de comparer et d’analyser d’autres données Zwift.

Mise à jour d’HoloReplay

Depuis son lancement au début de cette année, HoloReplays est rapidement devenue l’une des fonctionnalités préférées des Zwifteurs. Bien que tout fonctionne bien, Zwift a décidé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à HoloReplay pour permettre aux Zwifteurs de rouler contre leurs Replays sur des itinéraires entiers, en plus des segments. Comme auparavant, les Zwifteurs peuvent rejouer leur RP de 90 jours, leur dernier effort, ou les deux en même temps, ou désactiver le replay. Les HoloReplays peuvent être activés pendant les sorties de groupe Pacer et les sorties libres. Tous les temps de passage sur les segments et les parcours sont enregistrés, à l’exception des séances d’entraînement en groupe, des meetups et des autres activités pour lesquelles la fonction « rubberbanding » est activée (les personnes d’un même groupe restent ensemble tant que chacune d’entre elles pédale).

Nouveau carrousel « Zwift for you » sur l’acceuil

Le nouveau carrousel « Pour vous » apparaîtra en haut de l’écran d’accueil et facilitera la découverte du contenu préféré des Zwifteurs dans le jeu, notamment les sorties en groupe, les autres Zwifters avec qui ils souhaitent rouler et les entraînements à la demande. Tout le contenu le plus souvent utilisé par les Zwifteurs sera facile à trouver. Ce nouveau carrousel « Pour vous » a progressivement été mis en place pour tous les Zwifteurs depuis décembre. À l’avenir, « Pour vous » permettra à Zwift de recommander du contenu en fonction des sorties récentes de l’utilisateur, des événements auxquels il s’est inscrit et des sorties Pacer auxquelles il a participé.

Intégration Discord sur Zwift

Rouler tout en discutant avec un ami est l’un des plus grands plaisirs de la vie de tout cycliste. Discord, la principale plateforme de chat vocal, permet de discuter facilement tout en roulant sur Zwift, même lorsque l’on n’est pas à proximité de ses amis. C’est une façon amusante de rouler et de discuter, et un outil très utile pour permettre aux coéquipiers de coordonner les tactiques pendant une course. Pour faciliter la recherche des chats Discord de clubs, Zwift introduit un moyen pour les clubs d’intégrer un lien Discord dans leur profil dans l’application Zwift Companion.

Entrainements de moins de 30 minutes Zwift

Pour offrir une plus grande variété d’entrainement aux athlètes pressés par le temps et pour répondre à la croissance du nombre de cyclistes débutants et récréatifs sur Zwift, la plateforme ajoute 10 nouveaux entraînements de moins de 30 minutes, doublant ainsi le nombre d’entraînements dans cette collection. Cela permettra de faire une sortie amusante et productive, même dans un court laps de temps.

Round 3 de la Zwift Racing league

La Zwift Racing League se tiendra de nouveau en janvier. Pour y participer, il faut constituer une équipe, puis participer à 6 courses – 4 courses à points et 2 TTT (contre-la-montre). Programme de février 2023 sur Zwift Championnats du Monde UCI de cyclisme Esports 2023

Pour renforcer l’enthousiasme autour des Championnats du Monde UCI de cyclisme Esports 2023, Zwift a collaboré avec l’organisation des Championnats du Monde de cyclisme UCI 2023 qui se dérouleront à Glasgow et dans toute l’Écosse du 3 au 13 août 2023. La plateforme a ainsi développé un nouveau monde et une nouvelle carte Écosse. Ce nouvel environnement est le premier de Zwift à être spécifiquement conçu pour un événement des Championnats du Monde Esports UCI de cyclisme et a été créé pour soutenir un nouveau format de course qui fera ses débuts en février, la Zwift Battle Royale, un format qui couronnera les Zwifters les plus polyvalents. Pour ce faire, les événements des Championnats du Monde comprendront trois courses, chacune se déroulant sur un parcours spécifiquement conçu pour cette étape de la course.

La première étape, The Punch, mettra les coureurs à l’épreuve dès le départ sur un parcours vallonné. Sur les 100 concurrents, seuls les 30 premiers de cette étape pourront passer à la suivante.

La deuxième étape, The Climb, est réservée aux grimpeurs et les fera affronter de nombreuses montées raides, avec 161 mètres de dénivelé sur 8,6 kilomètres. Les 10 premiers de cette étape accéderont à la troisième et dernière étape.

Le dernier jour des Championnats du Monde UCI de cyclisme Esport sur Zwift sera sans aucun doute l’un des plus passionnants de l’année.

La troisième étape, The Podium, mettra les coureurs à l’épreuve sur un circuit difficile autour de Glasgow virtuel. Cette course à élimination directe, qui se joue souvent dans les gradins d’un vélodrome, apportera pour la première fois sur Zwift la ferveur et les tactiques d’une course sur piste. À chaque tour, le dernier coureur à franchir la ligne sera éliminé jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les trois derniers. Et lorsque le peloton sera réduit à ces trois coureurs, c’est le sprint final pour déterminer le nouveau champion du monde. Tout au long des trois courses, les PowerUps seront activés, ce qui rendra cette épreuve encore plus palpitante. Les coureurs devront faire preuve de force, de vitesse et de stratégie pour performer sur Zwift. Les équipes nationales qui participeront aux championnats du monde comprendront des coureurs sélectionnés par les fédérations ainsi que les meilleurs cyclistes des qualifications continentales de novembre. Et comme pour les championnats du monde en général, tous les Zwifteurs ont une chance de participer grâce à ces qualifications. Ne ratez pas cette course passionnante qui promet d’être la plus palpitante de toutes celles organisées par Zwift.

Programme de Mars 2023 sur Zwift

Le Tour de Watopia 2023