L’UCI et son partenaire Zwift viennent de dévoiler le nouveau format des championnats du Monde cycliste Esport 2023. Une compétition avec 3 épreuves qui s’annonce spectaculaire.

Le cyclisme Esport, qui se déroule en intérieur sur un home trainer connecté à l’application Zwift, est reconnu par l’UCI. L’instance internationale du cyclisme attribue d’ailleurs des titres mondiaux et une version numérique du maillot de champion du Monde UCI. Ce sport en plein développement est aussi un véritable tremplin pour des coureurs amateurs vers une équipe professionnel de course sur route. Les prochains championnats du Monde 2023 auront lieu le 18 février prochain et le format dévoilé s’annonce particulièrement intéressant.

Un format à 3 épreuves courtes et explosives

C’est le 11 novembre dernier que l’UCI et son partenaire, Zwift, ont dévoilé le format des compétitions pour les championnats du Monde cyclisme Esport UCI de 2023. Trois épreuves, à la fois courtes et explosives, seront disputées sur trois parcours différents. Un format similaire pour l’épreuve féminine et l’épreuve masculine. Chaque peloton, composé d’une centaine de coureurs préalablement sélectionnés, s’affrontera sur 3 épreuves à élimination, « The Punch », « The Climb » et « The Podium ».

The Punch

Cette première épreuve devrait mettre en avant les qualités de puncheur des coureurs. Sur un circuit virtuel de 13,8 km, les coureurs s’affronteront sur un terrain légèrement vallonné. Seuls les 30 premiers à franchir la ligne d’arrivée seront autorisés à poursuivre la compétition. Il y aura une course féminine et une course masculine.

The Climb

La seconde épreuve verra donc s’affronter les 30 meilleurs coureurs de l’épreuve antérieure. Il s’agit d’un parcours ou les qualités de grimpeur seront à mettre en avant. En effet, les coureurs vont s’affronter sur un circuit de 8,5 Km offrant 162 mètres de dénivelé positif. Une succession de petites ascensions qui ne qualifiera que les 10 meilleurs coureurs pour l’épreuve finale, « The Podium ».

The Podium

Les 10 coureurs qualifiés lors des deux précédents parcours s’affronteront sur un dernier circuit proposant, notamment, des « montées courtes et nerveuses ». Les finalistes devront se battre constamment pour rester aux avant-postes. En effet, le passage sous l’arche éliminera le dernier concurrent jusqu’à ce qu’il n’en reste que 3. Le dernier tour verra donc s’affronter les 3 meilleurs et décidera du podium final et du vainqueur.

Un championnat du Monde Esport 2023 qui s’annonce spectaculaire

Ce nouveau format innovant promet donc d’être passionnant. Ces championnats du Monde Esport sont aussi un véritable tremplin pour les amateurs voulant passer pro, mais aussi pour dénicher des talents. Loes Adegeest, la lauréate de l’épreuve féminine 2022, a d’ailleurs pu accéder à l’équipe nationale néerlandaise de cyclisme suite à sa performance.

Le format 2023 de l’épreuve Esport semble ravir David Lappartient, le président de l’UCI : « Le nouveau format des Championnats du Monde Cyclisme Esport UCI s’inscrit dans notre volonté de continuer à innover et à accroître l’attrait de notre sport. Nos deux premiers Championnats du Monde UCI de cyclisme Esport ont rencontré un grand succès, et ils seront maintenant encore plus captivants avec leurs trois épreuves distinctes qui élimineront progressivement les membres du peloton ».