Vous êtes à la recherche d’un home trainer connecté pour l’hiver ? Vélo 101 vous dévoile une sélection des meilleurs home trainers du marché.

Home trainer Elite Tuo

Vous cherchez un home trainer design et connecté ? Ce Elite Tuo est fait pour vous. Il est compatible avec les principales plateformes comme Zwift, Kinomap ou encore Rouvy. Avec une simulation de la pente pouvant aller jusqu’à 10%, avec une précision de 3%, le Elite Tuo est un home trainer silencieux. La roue utilisée s’appuie une matière en polyuréthane, permettant de réduire les bruits de frottement jusqu’à 50% et de réduire l’usure du pneumatique de 20%. Autre avantage, il est compatible avec toutes les roues de vélo de route et de VTT (jusqu’à 29″).

Caractéristiques :

Précision de 3%

Pente maxi de 10%

Puissance de résistance : 1300 watts

Home-trainer avec label Zwift certifié

Galet élastogel pour la résistance

Application My E-training

Interactif via les connexions ANT+ et Bluetooth intégré

Compatible avec tous les formats de roues : axe classique (blocage rapide), traversant 12×142 et 12×148 (Boost)

Compatible application Zwift, Kinomap, Rouvy,…

Dimensions au sol 680 x 690x 410 mm

Poids : environ 10 kg

Compatible avec toutes les roues de route et VTT jusqu’au 29 pouces

Prix : Disponible ici à 359,95 € chez Materiel-Velo.

Home trainer Elite Turno

Ce Elite Turno est un des modèles premiers prix de home trainer à transmission directe (pas besoin de roue arrière). Sur ce genre de modèle, vous avez juste besoin de la cassette à fixer sur l’appareil pour l’utiliser. Cela permet notamment de réduire le bruit et de ne pas user ses pneus. Il est équipé du capteur Misuro B, permattant de communiquer les données de vitesse, de cadence et de puissance à vos appareils électroniques. En revanche, ce home trainer ne bénéficie pas de la variation de puissance. Ce qui signifie que la résistance ne s’adaptera pas en fonction du parcours emprunté si vous utilisez les applications connectées (Zwift, Kinomap,…). Le Turno est destiné aux cyclistes à la recherche de sensations similaires à celle que l’on retrouve lors des sorties à l’extérieur.

Caractéristiques :

Communication sans fil : ANT+ et Bluetooth (Puissance, Vitesse et Cadence)

Puissance Max : 1580 Watt (60 km/h) – 780 Watt (40 km/h)

Compatible avec : Logiciel My E-Training et applis Zwift, Trainerroad, Kinomap, the Sufferfest

Volant d’inertie : 5 kg

Compatibilité vélo : vélos de route, VTT et vélos de ville ayant des moyeux de 130-135 x5 mm QR et de 142 x 12mm traversant. Accessoire en option disponible pour Boost 148 x 12mm.

Compatibilité cassettes : Shimano, Sram et Campagnolo 9/10/11v. Corps de cassette Campagnolo non inclus.

Appareils compatibles : Smartphone, tablette, GPS vélo ANT+ et Bluetooth.

Inclus : Abonnement gratuit à l’appli et au logiciel My E-Training pendant 12 mois.

Encombrement ouvert (lxp) : 710x570mm

Hauteur : 510 mm

Dimension plié (lxpxh) : 740x320x390mm

Poids : 17 kg

Prix : Disponible à 399,99 € chez Alltricks.

Tacx Flux S Smart T2900S

Le Tacx Flux S est un home trainer à transmission direct silencieux et robuste. Avec son moteur d’une résistance de 1500 watts, il simule les pentes jusqu’à 10% avec une précision de 3%. Avec sa clé ANT+ et son Bluetooth, l’appareil est compatible avec les applications Zwift / Trainer Road et Sufferfest. Cependant, ce Tacx présente quelques inconvénients. À commencer par le poids : 22,8 kg. Ce poids s’explique en grande partie par le volant d’inertie. Plus il est lourd, plus le pédalage sera réaliste. Autre désavantage de ce modèle, les dimensions. Le Tacx Flux S ne se replie pas. Difficile donc de la ranger dans un coin avec ses 67 centimètres de longueur et ses 64 de largeur.

Caractéristiques :

Compatible vélo de route / triathlon et VTT. (axe interchangeable 10×135 mm /12×142 mm/12×148 mm .. vendu séparément)

Connexion sans fil : ANT+ FE-C, Bluetooth Smart open.

Compatible application Zwift / Trainer Road et Sufferfest.

Logiciel les applications de Tacx et les logiciels tiers. Ordinateur avec mise à niveau.

Précision de moins 3.0% d’écart.

Unité de résistance Entraînement direct.

Pente réaliste jusqu’à 10%.

Puissance de freinage max 1500 Watt (40 km/h)

Puissance de freinage max : 65N.

Inertie de masse 22.8 kg (effet de volant : plus la valeur est élevée, plus le pédalage est réaliste)

Dimensions : (Lxl) 670 x 642 mm

Référence : T2900S.

Abonnement d’un mois au logiciel Tacx Premium

Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm)

Livré sans cassette

Corps Campagnolo, SRAM XD et XD-R (vendu séparément)

Prix : Disponible à 509,99 € chez Alltricks.

Elite Suito T

C’est le concurrent direct du Tacx Flux S Smart. Contrairement à son rival, le Suito et est plus léger et ne pèse que 14,5 kilos. Une fois que l’home trainer est replié, il ne prend presque plus de place et peut se ranger facilement. Le Suito offre une connexion ANT+ et Bluetooth 4.0 pour vous connecter à votre téléphone, mais aussi avec les applications Zwift (gratuit 1 mois), TrainerRoad, Kinomap, Rouvy, The Sufferfest, Bikevo. Avec 1900 watts de résistance maximale et une simulation de la pente pouvant aller jusqu’à 15% (2,5% de précision), le Suito fait mieux que le Tacx. Ce home trainer est stable sur tous types de surfaces à l’aide de ses deux pieds ajustables. Petit bémol au niveau du bruit pour le Suito, moins silencieux que le Tacx Flux S Smart.

Caractéristiques :

Précision de 2.5%

Pente jusqu’à 15%

Puissance max. 1900 watts

Volant d’inertie 3.5 kg

Vitesse, cadence et puissance sans capteur

Compatibilité d’application iOS, Android, MacOS ou Windows

Compatibilité d’axe : 130 et 135 mm, adaptateur de 142×12 dans le coffret

Corps Shimano-Sram 9/10/11 vitesses, Campagnolo en option sur commande

Compatible avec une grande majorité d’application comme Zwift, TrainerRoad, Kinomap

Connexions capteur ANT+ et Bluetooth

Repliable après utilisation pour un gain de place

My E-Training gratuit 12 mois ou Zwift 1 mois

Vendu sans cassette

Dimensions ouvert : 760 x 560 x 495 mm

Dimension fermé : 560 x 150 x 495 mm

Poids : 14.5 kg

Prix : 539,95 € chez Materiel-Velo.

Tacx Flux 2 Smart

Il s’agit du grand frère du Tacx Flux Smart T2900S. Plus résistant (2000 watts de puissance maximum), il est équipé d’un volant d’inertie de 7,6 kg pour une expérience plus proche de la réalité. Il est capable de simuler de manière réaliste des pentes jusqu’à 16 % d’inclinaison avec une précision de moins de 2,5%. Grâce à l’ANT+ ou le Bluetooth, vous pouvez vous connecter aux différentes applications de Training Indoor. Comme le T2900S, il est assez volumineux (670 x 642 mm) et ses pieds ne se replient pas. Le Tacx Flux 2 Smart pèse 23,6 kilos, soit 800 grammes de plus que son prédécesseur. Livré avec davantage d’adaptateurs d’axes, le Flux 2 Smart offre une compatibilité d’axe grandement améliorée. Il est compatible avec les axes 12 x 142 mm et 12 x 148 mm sans aucune adaptation.

Caractéristiques :

Puissance max. (40 km/h) : 2000 watts.

Pente max. : 16 %.

Simulation de descente : Non.

Poids du volant : 7.6 kg.

Emprise au sol (L × l) : 670 x 642 mm.

Hauteur : 460 mm.

Non repliable.

Poids : 23.6 kg.

Type de hometrainer : Interactif Smart à entraînement direct avec frein électromagnétique.

Aimants : 8 Aimants permanents en ferrite & 8 électro-aimants.

Livré sans casette.

Cassettes appropriées : Shimano & Sram : 8, 9, 10 et 11 vitesses. (Corps de roue libre Campagnolo vendu séparément).

Axes arrière appropriés : Route 130 mm, VTT 135, 142 et 148 mm. Adaptateurs pour 10×135 mm largeurs disponibles.

Vélos adaptés : Route, Triathlon et VTT.

Communication sans fil : ANT+ FE-C, Bluetooth Smart open.

Données : Cadence, puissance, vitesse.

Précision : <2.5 %.

Livré avec : Axe de blocage Entraînements directs 12×142 & 12×148 mm. Abonnement d’un mois au logiciel Tacx Premium. Fixation rapide 9 mm pour vélos de route et VTT. Corps de roue libre Shimano & Sram.

Prix : 634,99 € chez Alltricks.

Wahoo Kickr Core Comptatible Climb

Avec son volant d’inertie de 5,4 kg, la Wahoo Kickr Core bénéficie d’un pédalage fluide et d’une puissance maximale de 1800 watts. Ce Home trainer permet de simuler les pentes jusqu’à 16% avec une précision de 2%. Grâce au Bluetooth et des capteurs ANT +, il est possible d’associer le Kickr Core à l’application Wahoo Fitness ou d’autres applications (en option) comme Zwift ou encore Rouvy. Le Wahoo Core est compatible avec la majorité des vélos ou VTT que ce soit en blocage rapide (130-135) ou axe traversant (12×142, 12×148). Ce home trainer est très silencieux et ses dimensions au sol sont de 51 x 58 cm. L’appareil pèse 18,2 kg.

Caractéristiques :

Puissance 1800 watts

Pente 16%

Précision de la puissance 2%

Connexion ANT et Bluetooth

Volant d’inertie 5.4kg

Compatible Climb

Compatible application vidéo (Wahoo, Zwift, Kinomap, Trainer Road, Rouvy …)

Blocage rapide (130-135) et axe traversant (12×142, 12×148)

Compatible 8,9,10 et 11 vitesses Shimano-Sram (cassette non incluse)

Dimensions au sol 51x58cm

Poids 18.2kg

Très faible niveau sonore

Contenu du coffret : Kickr Core, châssis, écrous (x4), boulons (x4), tournevis hexagonal, entretoise de 1,8 mm, adaptateur démontage rapide 130 mm (vélos route patins) et 135 mm (vtt) – axe traversant 12×142/12×148 (vélo route disc, vtt disc et disc boost).

de moyeu réversible pour axe traversant, adaptateur secteur et blocage rapide.

Prix : 649,00 € chez Materiel-Velo.

Elite Direto XR-T

Il s’agit du home trainer haut de gamme de la marque Elite. Le XR-T possède une roue d’inertie de 5,1 kg. Il a une puissance maximale de 2300 watt et peut simuler des pentes allant jusqu’à 24 %, le tout avec une précision de 1,5 %. Il est compatible aussi bien avec les vélos de route qu’avec les VTT, avec axe arrière à blocage rapide 130-135 x 5 mm et aussi avec axe traversant 142 x 12 mm. Comme tous les HT à transimission direct Elite, DIRETO XR aussi fait partie de la gamme des trainer interactifs ANT+™, FE-C et Bluetooth. Il est donc compatible avec Zwift mais aussi l’application maison : My E-Training. Avec ses pieds mobiles, qui garantissent une bonne stabilité au trainer, vous pouvez facilement ranger le XR-T sans qu’il ne prenne trop de place.

Caracteristiques :

Entraînement direct interactif avec frein magnétique géré électroniquement

Capteur de puissance intégré OTS (Optional Torque system)

Précision ± 1,5%

Communication ANT+™ (FE-C, Puissance Vitesse&Cadence) et Bluetooth (FTMS, Puissance Vitesse&Cadence)

Pente maximale simulable 24%

Puissance maximale 1100 Watt (20km/h) – 2300 Watt (40km/h)

Controle au moyen de Smartphone, tablette, ordinateur de vélo, montres sportives, Windows et Mac. Ordinateur ANT+™ et/ou Bluetooth

Compatible My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest et autres

Sorties : Puissance, vitesse et cadence (fréquence cardiaque si connectée à une sangle de fréquence, non comprise)

Roue d’inertie 5,1 kg

Compatible : Vélos de route, VTT et vélos de ville, également en carbone, ayant des axes arrière à blocage rapide de 130-135 x 5mm et de 142×12 mm avec axe traversant (disponibles adapteurs pour 135 x 10-12 mm et axes arrières Boost 148 x 12 mm)

Compatibilité cassette : Shimano®/SRAM 9/10/11 vitesses, Campagnolo 9/10/11/12 vitesses, SRAM NX 12 vitesses, Shimano® 12 vitesses micro Spline.

Pour la compatibilité avec Campagnolo il faut un corps de roue libre spécifique.

Pour la compatibilité avec SRAM XD/XDR il faut un corps de roue libre spécifique.

Pour la compatibilité avec Shimano® 12 vitesses micro Spline il faut un corps de roue libre spécifique.

Indicateur de connexion : Alimentation, ANT+™ et Bluetooth (3 Led)

Inclus : Abonnement gratuit à My E-Training software & app pour 12 mois Abonnement gratuit à Zwift app pour 1 mois

Volume ouvert (L X W X H) 650 x 840 x 550 mm

Poids :16,2 kg

Prix : 649,99 € chez Alltricks.

