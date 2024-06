En raison des élections législatives, l’Étape du Tour de France 2024 du Tour de France 2024 a été avancée au 6 juillet.

Changement de date pour l’Étape du Tour de France 2024. Alors qu’elle devait initialement se dérouler le dimanche 7 juillet, la cyclosportive a été avancée au samedi 6 juillet. « En raison des élections législatives qui se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochains en France, il est malheureusement impossible d’organiser l’Étape du Tour des amateurs avec 15 000 inscrits qui devait se dérouler le dimanche 7 juillet entre Nice et le Col de la Couillole », indique Christian Estrosi.

#LEtapeduTour AVANCÉE AU 6 JUILLET

Tous les participants recevront les informations par mail.#LEtapeduTour MOVED FORWARD TO 6 JULY

Tous les participants recevront les informations par mail. All participants will receive information by e-mail.

« Sur le même parcours et dans les mêmes conditions »

« En accord avec ASO, organisateur de la course, du Préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh, nous avons convenu ensemble d’avancer cette épreuve au samedi 6 juillet 2024. L’Étape du Tour de France est un événement majeur qui rassemble 15 000 participants, ce qui implique une lourde logistique et une forte mobilisation locale tout au long du parcours des communes traversées, ce tout au long de la journée. En l’avançant d’un jour, nous permettrons ainsi aux 15 000 participants de venir vivre leur passion sur notre territoire et en même temps, nous permettrons aussi à tous les électeurs de notre département de se rendre normalement dans les bureaux de vote le dimanche 7 juillet pour le second tour des élections législatives. », poursuit le Maire de Nice.

« Nous tenons à vous préciser que l’évènement se déroulera sur le même parcours et dans les mêmes conditions. Bien entendu, nous avons été amenés à apporter des ajustements pour vous accueillir au mieux le samedi 6 juillet. À titre d’exemple, nous avons d’ores et déjà décidé d’élargir les horaires du village et du retrait dossards : ouverture dès le jeudi matin jusqu’au vendredi soir 21h. Les navettes seront elles-aussi réajustées en fonction. Nous vous retrouvons avec joie dans moins d’un mois », indique l’équipe d’organisation de l’Étape du Tour de France.