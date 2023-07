Une immersion légendaire !

La 31e édition de L’Étape du Tour de France, disputée entre Annemasse et Morzine, a offert une journée extraordinaire aux 16 000 participants. Sur un parcours de 157 km avec 4 100 mètres de dénivelé positif, les coureurs ont vécu une expérience unique sur les routes de Haute-Savoie, qui seront empruntées par les professionnels lors de la 14e étape du Tour de France le samedi 15 juillet prochain.

– 16 000 inscrits pour la 31e édition de L’Étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine.

– Victoires du Français Artus Jaladeau et de la Tchèque Martina Sablikova.

– 92 nationalités au départ, avec 45% de nouveaux participants.

– Les biathlètes de l’équipe de France dans le top 300.

– Grands champions ou amateurs, la fierté est la même pour tous.

À l’arrivée de cette 31e édition de L’Étape du Tour de France, des scènes de joie intense ont marqué les finishers. Certains pédalant pendant 5, 6, 7, voire plus de 10 heures ont vécu une journée d’une intensité rare.

Partis tôt le matin d’Annemasse, les coureurs ont d’abord affronté le col de Saxel, une mise en jambes en douceur avec une pente moyenne de 4%. Après une descente rapide, ils ont ensuite été confrontés à trois cols de première catégorie : le col de Cou (7 km à 7,7%), le col de Feu (5,9 km à 7,9%) et enfin le long col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%).

Admirer les paysages exceptionnels

Dans les moments les plus difficiles, de nombreux participants ont levé la tête pour admirer les paysages exceptionnels de Haute-Savoie. Le lac Léman et le Mont-Blanc enneigé se sont offerts à leurs regards, avec le privilège de rouler sur des routes entièrement fermées à la circulation. Une expérience unique. Dans le long col de Ramaz, les coureurs ont pu se replonger dans l’histoire du cyclisme en découvrant, tout au long de la montée, des panneaux rendant hommage aux grands vainqueurs du Tour de France. Une compagnie précieuse, donnant l’illusion d’avoir Bobet, Anquetil, Hinault, Merckx, Bahamontes, Fignon, Indurain et bien d’autres à leurs côtés.

Artus Jaladeau et Martina Sablikova, vainqueurs

En tête de course, le Français Artus Jaladeau a franchi la ligne d’arrivée en seulement 4h31’28 », inscrivant ainsi son nom au palmarès. Chez les femmes, la Tchèque Martina Sablikova a réalisé le même temps de 5h19’39 ». Mais au cœur du peloton, le chronomètre n’est souvent qu’un accessoire, un moyen de garder une trace de cette expérience unique. Venant des quatre coins du monde (92 nationalités représentées, 30% de coureurs étrangers), habitués ou novices (45% de nouveaux participants), leur seul objectif était de franchir la ligne d’arrivée, d’obtenir leur médaille, de créer des souvenirs et de ressentir la fierté de dire : « Je l’ai fait ».

Chaque participant a eu son propre défi

Delphine, venue de Manosque pour sa première expérience sur L’Étape du Tour de France, a témoigné : « C’est dur, mais c’est un régal d’avoir les routes fermées. L’ambiance est vraiment super. Parfois, on a l’impression d’être sur le Tour de France avec les habitants des villages traversés qui nous encouragent et jouent vraiment le jeu. »

Anthony, qui est venu de Quimper, ne peut s’empêcher de sourire après plus de 9 heures d’effort : « L’Étape du Tour de France, j’en rêvais depuis des années. Je me suis donné les moyens de réussir en suivant les plans et guides proposés sur le site internet. J’ai écouté tous les conseils des pros, notamment sur l’alimentation et la gestion des derniers jours avant le départ. Je ne voulais rien regretter. Dans la descente vers l’arrivée, j’ai repensé à tout ça et ça m’a fait monter les larmes. Un immense merci pour cette expérience unique. »

Au cœur du peloton, Damien Lustre fait partie des 300 « Coureurs du Cœur » représentant l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque. « Le parcours est formidable et le faire avec un dossard solidaire donne vraiment un sens. Quand on manque de force, on sait pour qui on le fait », explique ce coureur venu du Pas-de-Calais.

La présence des sportifs professionnels

Au cœur de la journée, tous les participants ont affronté l’ascension finale du col de Joux Plane. Classé hors catégorie, avec ses 11,6 km à 8,5% de moyenne et des passages à plus de 12%. Les temps ont été arrêtés au sommet pour permettre aux coureurs de redescendre vers Morzine en toute sécurité. Quelques grands noms du sport français ont rejoint les amateurs, notamment Antoine Dénériaz, champion olympique de descente en 2006, engagé avec les « Coureurs du Cœur » (7h27). Les biathlètes de l’équipe de France ont également brillé, avec Loïs Habert (5h12, dans le top 100), Fabien Claude (5h24), Émilien Jacquelin (5h33) et Antonin Guigonnat (5h34), tous entre la 200e et la 300e place. Le champion de moto Loris Baz a terminé en 6h31. Parmi les belles histoires, celle du triathlète français Tom Lecomte, grièvement blessé il y a un an dans un accident de la route. Les médecins lui avaient dit que pouvoir marcher à nouveau serait déjà un exploit. Ce dimanche, il a remis son premier dossard et a terminé en 6h12 !

L’Étape du Tour de France : un rendez-vous international

À l’arrivée, on retrouvait des champions, mais surtout de nombreux amateurs, parfois venus de loin. Anders Tonsager, un Norvégien, a terminé en plus de 6h30 et savoure sa médaille, la troisième qu’il remporte sur L’Étape du Tour de France. « Il a fait chaud et la dernière montée était difficile », souffle-t-il. « En Norvège, nous ne sommes pas habitués à cela. Notre truc, c’est plutôt le ski, et ce n’est pas la meilleure façon de s’entraîner pour une épreuve comme celle-ci. Mais c’est fantastique. Je prends même le temps de prendre des photos et de les envoyer en Norvège, et tout le monde m’envie ! »

Samedi, les coureurs professionnels du Tour de France emprunteront le même parcours. Que ce soit le long des routes ou devant leur écran, il ne fait aucun doute que de nombreux participants de cette 31e édition de L’Étape du Tour de France revivront intensément ce moment. Peut-être avec leur médaille de finisher autour du cou, mais sans aucun doute avec des souvenirs plein la tête !