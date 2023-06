Le coureur Luca Raggio (Team PiŸsport Levante) et la cycliste Samantha Arnaudo (OM.CC) se sont illustrés lors de la 34ème édition de la célèbre course Granfondo à Cuneo.

Deux mille coureurs venus de 24 pays ont affronté les deux parcours de 177 et 111 kilomètres. Le Ligurien Luca Raggio s’est imposé sur le Granfondo, tandis que chez les femmes, Samantha Arnaudo a réitéré son succès de 2021 en se plaçant 11ème au général. Sur le parcours du Mediofondo, victoire au sprint d’Andrea Cismondi (Cicli Pepino) et dans le peloton féminin, victoire pour la Française Tyffen Saure (OM.CC).

Départ depuis le cœur de Cuneo, l’épicentre du cyclisme

La 34ème édition de la Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio a démarré hier à 7 heures depuis le cœur de Cuneo, sur la Piazza Galimberti. Ce lieu emblématique accueille traditionnellement le départ et l’arrivée de la course depuis la première édition en 1987.

Avec 2 200 participants inscrits et 2 000 au départ (dont 145 femmes), l’événement cycliste basé à Cuneo a confirmé son statut de référence dans le mouvement international du granfondo.

Les performances remarquables de Raggio et Arnaudo

Luca Raggio (Team PiŸsport Levante) et Samantha Arnaudo (OM.CC), tous deux issus du monde professionnel, ont dominé le long parcours, tandis qu’Andrea Cismondi (Cicli Pepino) et Tyffen Saure (OM.CC) ont remporté la course Mediofondo.

Parmi les participants, on compte des voyageurs intercontinentaux : Américains, Brésiliens, Sud-Africains, Uruguayens, Marocains et Kenyans. Parmi les 24 pays représentés au départ, les deux nations les plus représentées, après l’Italie, étaient la France et les Pays-Bas. À noter également la présence significative d’athlètes allemands, avec environ 40 inscrits.

Récit de la course

À 7 heures du matin, le champion olympique et double champion du monde Paolo Bettini a donné le coup d’envoi de la compétition.

Après une première heure de course à un rythme soutenu, le peloton a attaqué la première ascension de la journée : un groupe de dix attaquants s’est détaché, dont Luca Raggio. Ce dernier a finalement su tirer son épingle du jeu et a réussi à remporter la victoire en 5h42’40 » avec une moyenne de 30,99 km/h.

Chez les femmes, Samantha Arnaudo (OM.CC) a répliqué à son succès de 2021 avec une longue chevauchée en solitaire qui l’a vue terminer onzième au classement général.