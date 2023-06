Le défi du cyclisme par excellence, THE CLIMB Alpe d’Huez, signe son grand retour le 17 juin prochain. En 2022, nous avons vibré devant le courage et la ténacité des 92 participants qui ont su braver les 21 virages de cette ascension épique. Cette année encore, le spectacle s’annonce grandiose.

Les coureurs seront mis à l’épreuve lors de l’ascension chronométrée du col mythique de l’Alpe d’Huez. Mais que serait un tel exploit sans une célébration à la hauteur ? Les organisateurs ont pensé à tout avec l’After Climb Party. Cette soirée festive, ouverte à tous les participants et leurs accompagnants, marque l’ouverture de la saison estivale dans la station iséroise et célèbre le cyclisme et la montagne.

La convivialité est au cœur de cet événement. « L’ambiance est conviviale, festive, l’organisation est vraiment solide et toute l’équipe est aux petits soins avec les participants. J’ai vraiment passé un excellent moment ; que ce soit avant, pendant et après la course », témoigne Charlotte Berthelot, vainqueur de sa catégorie lors de la première édition.

Jean-François, un autre participant, ajoute : « Ce qui différencie THE CLIMB, c’est le partage d’après course, cette soirée spécialement conçue pour revivre tous ensemble l’ascension de l’après-midi… et tout ça autour d’une bonne bière, d’un DJ exceptionnel et de tout le staff de l’organisation ».

Le jour J, les cyclistes s’élanceront pour 13 kilomètres d’ascension à 8% de pente moyenne et 1150 mètres de dénivelé positif. Après les efforts du jour, place à la détente lors de l’After Climb Party, avec DJ, Food Trucks, Bars et services. La soirée se prolongera par la remise des prix et une diffusion des meilleures images de la journée.

Si vous n’êtes pas encore inscrits, dépêchez-vous ! Rendez-vous sur le site des inscriptions THE CLIMB Alpe d’Huez et inscrivez-vous pour vivre une aventure inoubliable.