Artus Jaladeau remporte la 31e édition de L’Étape du Tour

C’est avec brio que le coureur français Artus Jaladeau a triomphé lors de la 31e édition de L’Étape du Tour de France. Sur les routes de Haute Savoie, de Annemasse à Morzine, il a parcouru 157 km, grimpant un total de 4 100 mètres de dénivelé positif. C’est dans le dernier kilomètre de la montée du col de Joux Plane que Jaladeau a attaqué, dépassant ainsi le Suisse Dimitri Bussard pour franchir la ligne d’arrivée en première position.

Agé de seulement 23 ans, le coureur toulousain a démontré toute sa maîtrise lors de cette course. Dès les premiers kilomètres, il s’est positionné aux avant-postes, profitant de sa capacité à descendre rapidement pour creuser des écarts significatifs à chaque sommet. Il a ensuite géré avec aisance les montées successives, comprenant les cols de Saxel (3e catégorie), Cou, Feu et la Ramaz (1re catégorie). Jaladeau a abordé l’ascension finale du col de Joux Plane, classé hors catégorie, avec une avance confortable (11,6 km d’ascension à une moyenne de 8,5 %). C’est à cet endroit que les chronomètres se sont arrêtés.

Suite à sa victoire, le coureur de l’équipe OCF Team Legend Wheels s’est exprimé avec émotion : « Je n’ai pas de mots. Remporter L’Étape du Tour de France est une expérience très spéciale. C’est l’une des plus grandes cyclosportives au monde et je suis extrêmement heureux de l’avoir gagnée. Cela diffère grandement de mes habitudes en termes de courses. Aujourd’hui, j’étais en grande forme. J’ai fait preuve d’une grande intelligence. À chaque descente, je me suis échappé et j’ai réussi à prendre une avance considérable. J’ai maintenu ma concentration pour garder une bonne position. Au pied du dernier col, j’avais plus de 2 minutes d’avance. Je me suis dit que c’était peut-être possible. J’ai commencé à ressentir des difficultés dans les pentes raides, mais je suis resté calme. J’ai réduit le rythme et j’ai permis à mon adversaire de revenir. Il a immédiatement tenté de m’attaquer, mais j’ai réussi à le suivre. Lorsque j’ai remarqué qu’il ralentissait légèrement à un kilomètre de l’arrivée, j’ai attaqué. J’ai pris mon envol et j’ai su que la victoire était assurée. »

Des ambitions professionnelles pour Jaladeau

Cette victoire renforce les ambitions d’Artus Jaladeau de rejoindre une équipe professionnelle. Il nourrit l’espoir de suivre les traces de Victor Lafay, vainqueur de L’Étape du Tour de France en 2018 et récemment triomphant lors d’une étape du Tour de France cette année.

Malgré un retour en tête dans la dernière ascension, le Suisse Dimitri Bussard n’a pu répondre à l’ultime attaque de Jaladeau et a dû se contenter de la deuxième place. Le coureur français Damien Jeanjean complète le podium masculin.

Martina Sablikova triomphe au sommet du col de Joux Plane lors de L’Étape du Tour féminine

Du côté des femmes, la Tchèque Martina Sablikova, âgée de 36 ans, triple championne olympique et onze fois championne du monde de patinage de vitesse, a dominé la course de bout en bout, s’imposant logiquement au sommet du col de Joux Plane.

Après la course, elle a partagé ses impressions : « Ce fut une journée extrêmement difficile en raison de la chaleur et du relief, mais j’adore cette région et le public a été incroyable en m’encourageant tout au long des montées. » Sablikova a terminé avec près de 13 minutes d’avance sur la Française Océane Mahé, tandis que Camille Udny, déjà troisième l’année précédente, complète le podium féminin.

Voici les résultats et classements de l’Etape du Tour 2023

HOMMES

1. Artus Jaladeau (FRA) – 4h31’28 »

2. Dimitri Bussard (SUI) – 4h32’54 »

3. Damien Jeanjean (FRA) – 4h34’04 »

FEMMES

1. Martina Sablikova (RTC) – 05h19’39 »

2. Océane Mahé (FRA) – 05h32’03 »

3. Camille Udny (FRA) – 05h39’14 »