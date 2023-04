Le fabricant de vélos basque, Orbea, devient le sponsor officiel de la course cycliste Ciclobrava lors de la septième édition du festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Ce partenariat souligne l’engagement d’Orbea dans le domaine du cyclisme et sa volonté de soutenir les événements internationaux de la discipline.

La Ciclobrava by Orbea est l’une des nombreuses épreuves proposées dans le cadre du programme sportif de Sea Otter Europe. L’événement offre aux coureurs la possibilité de découvrir les magnifiques paysages de la Costa Brava et de la ville de Gérone. Les participants auront le choix entre trois parcours de 70, 100 et 140 km, adaptés à leurs préférences et à leur niveau physique. Cette course fait également partie du prestigieux circuit international Gran Fondo World Tour, attirant ainsi les cyclistes du monde entier.

Le parcours traverse le massif des Gavarres, offrant des vues imprenables sur la mer et la Costa Brava, et emprunte plusieurs cols de montagne situés à l’intérieur de la région de Gérone. Ainsi, les coureurs pourront profiter d’une expérience cycliste mémorable et exigeante, quel que soit leur niveau. La septième édition de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental présente un programme sportif varié, comprenant des compétitions de VTT, des épreuves de gravel, des courses pour enfants et bien sûr le salon de la Sea Otter Europe, un peu plus fourni chaque année.

La Ciclobrava by Orbea se déroulera le dimanche 24 septembre

Avec un départ matinal depuis le site du festival. Les participants pourront également profiter de l’arrivée au cœur du festival pour découvrir les dernières nouveautés, assister aux démonstrations et participer aux différentes activités proposées tout au long du week-end.

Avec un programme sportif riche et diversifié et un joli salon, la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental est le rendez-vous incontournable de septembre pour tous les passionnés.