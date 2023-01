C’est officiel, a 32 ans, Thibaut Pinot s’est confié ce jeudi lors d’un entretien avec nos confrères de l’Equipe et a annoncé qu’il prendra sa retraite sportive au terme de la saison 2023. Le grimpeur de la Groupama-FDJ compte bien « tout donner pour ne rien regretter ». Il participera notamment au Giro et au Tour de France. Sa dernière course sera le Tour de Lombardie, fin octobre.

Thibaut Pinot : « C’est une décision que j’ai mûrement réfléchie, au fil des années. Je suis excité par les choses nouvelles que je vais pouvoir découvrir après ma carrière, mais je suis tout pour autant excité de courir pendant cette dernière année. J’ai rarement été aussi motivé avant une saison et je veux finir en beauté. Je fais tout et je vais continuer de tout faire pour signer les meilleurs résultats possibles ».

Thibaut Pinot a publié une vidéo sur Twitter, avec la mention « 2023, profiter, tout donner pour ne rien regretter. »

Le manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, Marc Madiot, a indiqué que la décision de Thibaut Pinot de prendre sa retraite à la fin de la saison n’était pas une surprise.

Il a déclaré : « Il n’y a jamais eu de conversations sérieuses sur le sujet, mais on sentait bien que ça prenait progressivement de la place dans son esprit. On a bien compris que ça mûrissait depuis quelque temps. Disons qu’on a commencé à voir la décision se profiler mi-2022. Cela s’est ensuite vraiment concrétisé en fin de saison, mais il y avait des signes avant-coureurs : des mots au détour d’une phrase, des sensations, tout simplement. Thibaut me l’a véritablement formalisé en fin de saison, et je n’ai pas été surpris. Pour moi, c’était presque attendu. Il y avait aussi un élément non négligeable : il était en fin de contrat. Quelque part, les planètes étaient alignées. Je savais que c’était l’heure, c’est tout. Je connais le bonhomme, je sentais bien que ça allait arriver. »

En ce qui concerne les tentatives pour dissuader Thibaut de prendre sa retraite, Madiot a déclaré :

« Pas du tout, car je le connais suffisamment, et je sais aussi que la fin de carrière est vraiment un truc très personnel. Ayant désormais un peu de métier, j’ai rencontré plusieurs cas de figure. Sur cet aspect du métier de coureur, et de sportif de manière générale, quand l’athlète est déterminé, il ne faut surtout pas aller à l’encontre. Ça ne sert à rien et ce n’est bon pour personne. J’ai connu d’autres cas où je sentais le coureur hésitant, et là, le rôle du patron d’équipe est aussi de faire prendre conscience au garçon que, s’il se pose des questions, c’est qu’il n’est pas loin de la réponse. Chaque fin de carrière est un cas particulier. Vraiment. Cela dépend aussi de l’environnement familial, du déroulé de la carrière, des ambitions assouvies ou non. La seule règle que je m’impose est d’écouter la personne en face. Quand Thibaut Pinot vient me voir pour me dire « j’arrête », c’est lui qui décide d’arrêter. On peut dire que c’est le bon moment ou pas, mais c’est lui qui décide. Je l’ai vécu. Je sais ce qu’est le sport de haut-niveau, et je sais ce que c’est quand ton corps, ton esprit, voire les deux en même temps, te disent « c’est l’heure ». On ne peut pas lutter contre ça. Mon rôle de patron est aussi celui de soutenir et de respecter les décisions de mes coureurs. »