L’ancien coureur de la Bingoal Pauwels Sauces WB Bas Tietema a lancé sa propre équipe pour 2023. La TDT-Unibet Cycling Team évoluera en continentale.

Le cycliste professionnel et youtubeur Bas Tietema a créé sa propre équipe : La TDT-Unibet Cycling Team. Pour sa première saison, la formation néerlandaise évoluera en continentale avec l’ambition de devenir Pro Team dans les années futures. Hugo Haak sera le manager de la nouvelle équipe. « Je crois que nous avons un groupe qui offre une excellente base de travail. Mais je ne vais pas exprimer des ambitions inatteignables. Je veux que nous grandissions tous ensemble, que nous nous concentrions sur ce processus d’apprentissage », indique Hugo Haak.

Le vélo de l’équipe TDT-Unibet Cycling Team

Les coureurs de l’équipe TDT-Unibet Cycling Team rouleront sur des vélos Cannondale. Comme l’équipe World Tour EF Education Easy-Post, ils évolueront avec le SystemSix Hi-MOD, personnalisé aux couleurs de l’équipe. Le vélo est haut en couleurs avec du orange et du rose sur le cadre. Les sponsors seront eux inscrits en bleu cyan, comme sur le maillot.

Le maillot de l’équipe TDT-Unibet Cycling Team

La couleur principale du maillot sera le bleu cyan. On retrouve également de l’orange aux extrémités des manches et sur le bas du maillot. Plusieurs motifs sont également dessinés sur le maillot. On retrouve, par exemple, la carte de la France au centre du maillot, où Bas Tietema se rend tous les étés pour suivre la Grande Boucle.

Les 12 coureurs de l’équipe TDT-Unibet Cycling Team