Le Tour de San Juan en Argentine a récemment été marqué par des problèmes de sécurité, notamment une erreur d’indication à la flamme rouge qui a conduit à une chute massive et a gêné les coureurs dans leur sprint final.

Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta et champion du monde, qui était en course, a déclaré : « On peut pas avoir une partie aussi ouverte alors que la flamme rouge approche, on ne sait pas où aller et les gens traversent encore. C’était choquant. J’ai failli rentrer dans une dame ! »

Importance de la formation et de la certification des Responsables Sécurité pour assurer la sécurité des événements cyclistes

Cet incident met en évidence l’importance de la formation et de la certification des Responsables Sécurité. Ils sont chargés de superviser tous les aspects de la sécurité des événements cyclistes. Depuis cette année, il est obligatoire pour les organisateurs de nommer un Responsable Sécurité de l’épreuve pour leurs événements UCI WorldTour, UCI Women’s WorldTour et UCI ProSeries.

Plus de 60 Responsables Sécurité d’épreuves cyclistes se réunissent au Centre Mondial du Cyclisme (CMC) UCI pour suivre les premiers cours et examens.

Cette semaine, plus de 60 Responsables Sécurité des plus grandes courses cyclistes sur route du monde se sont réunis au Centre Mondial du Cyclisme (CMC) UCI à Aigle, en Suisse. Et ce, afin suivre les premiers cours et passer les premiers examens destinés aux personnes occupant cette fonction.

L’UCI a élaboré une formation pour couvrir tous les aspects de la sécurité des événements. Cette formation inclut des sessions animées par des experts sur un large éventail de sujets. Tous les thèmes tels que la préparation du parcours, la sécurité des coureurs, la caravane et les Régulateurs, les services médicaux, Radio-Tour, et les sujets de sécurité liés à la production TV sont abordés. Les participants doivent réussir l’examen final pour pouvoir continuer à travailler en tant que Responsable Sécurité.