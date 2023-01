Dans une conversation Discord divulguée ce jeudi matin, David Gaudu (Groupama-FDJ) s’en est pris à son coéquipier Arnaud Démare.

Dans une conversation Discord datant du 20 janvier, David Gaudu s’en est pris à son coéquipier Arnaud Démare. Ce jeudi matin, des captures d’écran de cette conversation ont été divulguées sur Twitter. Dans ces extraits, le 4ème du dernier Tour de France accuse Arnaud Démare d’avoir voulu le faire tomber lors d’un tournage. « Il a bien failli me mettre par terre exprès il y a longtemps », indique Gaudu. « L’avantage, c’est qu’on ne se parle pas et on ne roule pas ou presque pas ensemble », poursuit le grimpeur breton. « Je n’ai pas peur de lui. Il sait que je n’en veux pas de lui au Tour, je lui ai déjà dit », conclut David Gaudu.

David Gaudu présente ses excuses

Suite à la diffusion de ces messages, David Gaudu a publié ce message sur Twitter : « Mes propos n’auraient jamais dû être tenus dans un cadre public. J’ai présenté mes excuses à l’équipe et à Arnaud ». Le manager de l’équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot, a confié à nos confrères de Ouest-France qu’il « ne demande pas aux coureurs d’être copains, mais de savoir travailler ensemble ». « On verra bien si ça crée des problèmes, et ça alors, à moi de les gérer en interne. Mais j’ai confiance en eux », conclut Madiot.