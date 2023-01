Intermarché-Circus-Wanty fait un très beau début de saison 2023 en se classant en première position du Classement Mondial UCI pour la première fois de son histoire. La publication hebdomadaire de l’Union Cycliste Internationale met en valeur les points cumulés par les dix meilleurs coureurs de chaque équipe.

Un mois de janvier prolifique pour Intermarché-Circus-Wanty

En ce début de la saison 2023, l’équipe dirigée par Jean-François Bourlart mène le classement Classement Mondial UCI avec 1330 points grâce à de belles performances. Sur le mois de janvier ce sont les victoires de Kobe Goossens et Rui Costa à Majorque, la deuxième place de Hugo Page sur la Cadel Road Race et la septième place finale de Sven Erik Bystrøm au Tour Down Under qui permettent à ICW de mener le classement. Mais la saison est longue et les hommes de Bourlart devront encore briller si l’équipe veut truster le haut du classement dans la durée.

Jean-François Bourlart (CEO Continuum Sports)

« Ce 31 janvier 2023 est un jour spécial pour notre projet ! Pour la première fois de son histoire, notre World Team est en tête du Classement Mondial UCI. C’est un exploit extraordinaire que nous n’aurions jamais cru possible. Je pense à toutes les personnes impliquées depuis la fondation en 1974 du club amateur VC Ath pour atteindre ce cap remarquable aujourd’hui. C’est une formidable récompense pour l’équipe de 105 membres dévoués, coureurs et staff, qui travaillent jour et nuit. Nous sommes incroyablement fiers de cette réalisation, même si notre position n’est que provisoire. Nous restons humbles et continuons de travailler dur pour l’avenir de notre projet, tout en profitant pleinement de ce moment historique. »

Aike Visbeek (Performance Manager) s’exprime sur les performances de l’équipe

« Je suis très fier, à la fois de de notre première place au Classement Mondial et de ce que nous avons démontré en course durant ce mois de janvier. Notre groupe a produit un travail d’équipe de haut niveau. La jeune génération a déjà montré de belles choses en Australie, avec des podiums pour Hugo Page et Julius Johansen. À Majorque, nous avons constaté la progression de Kobe Goossens ainsi que l’excellente intégration de nos nouvelles recrues Rui Costa, Lilian Calmejane et Mike Teunissen. Cette entame de saison démontre notre bonne préparation, ce qui est un beau compliment à l’égard de la Cellule Performance et du travail acharné des coureurs. »

« À Majorque, nous pouvions travailler les détails avec nos douze coureurs répartis dans des compositions différentes. Biniam Girmay, Loic Vliegen et Mike Teunissen ont pu acquérir de l’expérience dans le train de sprint. Rui Costa et Lilian Calmejane ont immédiatement démontré les raisons pour lesquelles nous les avons amenés chez Intermarché-Circus-Wanty : pour leur expérience, leur mentalité de gagnant et leur capacité à rendre leurs coéquipiers meilleurs. Kobe Goossens, Laurens Huys, Rune Herregodts et Arne Marit en ont profité. En sélectionnant nos coureurs intelligemment, il a été possible de concourir pour la victoire tous les jours avec une équipe équilibrée et cela confère une grande motivation à tout le groupe. »

« Notre objectif était de bien démarrer la saison, cet objectif a été atteint, mais nous avons aussi eu notre lot de malchance. En raison des blessures de Aimé De Gendt, Adrien Petit et Laurenz Rex, nous devons être prudents et réalistes quant à nos ambitions pour les premières classiques. C’est un moment très spécial pour notre équipe d’être en tête du Classement UCI par équipes. Kobe Goossens a été le premier à attirer mon attention sur ce fait dimanche, non sans faire sourire le reste de l’équipe. Nous pourrons savourer pendant un certain temps tandis que nous progressons vers nos prochains objectifs. Le niveau des courses va augmenter crescendo, tout comme le niveau des exigences. »