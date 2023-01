L’équipe Jumbo-Visma et Marianne Vos ont prolongé leur collaboration de deux ans. La leader de l’équipe Jumbo-Visma Women a récemment signé un nouveau contrat qui court jusqu’au 31 décembre 2025.

Marianne Vos, 35 ans, fait partie de l’équipe Jumbo-Visma Women depuis sa création. Elle a fait ses débuts avec l’équipe en 2021 et a depuis remporté 15 courses sous le maillot jaune et noir. L’année dernière, elle a remporté deux étapes du Giro et deux étapes de la première édition du Tour de France Femmes par Zwift. Elle a également remporté le maillot vert.

« J’aime toujours autant le cyclisme », déclare Marianne Vos enthousiaste. « J’aime courir ensemble et me battre pour la victoire en équipe. Ces dernières années, le cyclisme féminin a atteint un tel niveau professionnel que je continue à découvrir de nouveaux défis. Et mon propre développement est toujours en cours. Je suis motivée à m’entraîner dur pour obtenir le meilleur de moi-même. »

« Au sein de l’équipe Jumbo-Visma, je trouve également l’ambition de m’améliorer chaque jour et la volonté de me donner à fond », poursuit Vos. « C’est l’une des raisons pour lesquelles je me sens chez moi dans cette équipe. J’aime aussi le professionnalisme et l’approche personnelle. Il y a beaucoup de place pour l’individu au sein de l’équipe, ce qui rend l’équipe plus forte. J’aime vraiment cela. »

Rutger Tijssen, directeur technique sportif de l’équipe Jumbo-Visma Women, est heureux que son équipe puisse continuer à compter sur la coureuse néerlandaise après 2023. » Marianne a un palmarès impressionnant. Son palmarès est déjà long, et elle ne cesse de gagner des courses. Nous sommes convaincus que cela continuera dans les années à venir. Marianne fait également office de mentor pour les jeunes coureurs. Non pas en leur disant ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire, mais en apprenant par l’exemple. Elle apprend beaucoup aux nouveaux venus sur la façon de se préparer, de communiquer, de travailler ensemble et de faire face aux revers qui peuvent survenir lorsqu’on est un athlète de haut niveau. Elle nous est également d’une grande valeur à cet égard. »

Marianne Vos : « C’est agréable de partager mon expérience avec les jeunes coureurs de l’équipe tout en apprenant d’eux. Ils me font regarder les choses différemment. C’est ainsi que nous maintenons l’acuité et que nous établissons une équipe forte. »

Esra Tromp entame sa troisième année en tant que manager de l’équipe féminine avec Marianne Vos. « Depuis le début de notre équipe féminine, nous avons connu beaucoup de développement, et Marianne a toujours été là. Nous allons continuer à nous développer dans les années à venir. Nous souhaitons inspirer les cyclistes féminines et nous mesurer aux meilleurs coureurs du monde. C’est un privilège de le faire avec Marianne comme figure de proue. »