Le patron de l’équipe cycliste Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, a révélé lors d’une interview avec Sporza qu’il avait eu une conversation franche avec Julian Alaphilippe cet hiver, malgré les dénégations du coureur français. Selon les déclarations de Patrick Lefevere, il n’était pas satisfait des performances de Julian Alaphilippe l’année précédente, malgré ses victoires précédentes : « L’année dernière, il a gagné deux fois, les années précédentes 3 et 4 fois. Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça. » Il a également mentionné que 2022 a été « une année difficile pour Alaphilippe », avec des maladies et des chutes qui ont entravé sa performance.

Lefevere a donc eu une conversation franche avec Alaphilippe, dans laquelle il lui a fait part de son insatisfaction et lui a demandé de redoubler d’efforts pour améliorer ses performances. Il a par ailleurs souligné qu’il comprenait les difficultés rencontrées par le coureur français, mais qu’il ne pouvait pas continuer à se cacher derrière elles. Cependant, Alaphilippe a nié avoir eu cette conversation, ce qui a semé la confusion sur les raisons de la mésentente entre les deux hommes. Lefevere a maintenu que la conversation avait bien eu lieu et qu’il avait été accompagné par la femme et le manager d’Alaphilippe lors de cette rencontre. « Il dit que nous n’avons pas eu cette conversation, je dis que nous l’avons eue. Sa femme et son manager étaient là », a déclaré Lefevere.

Il est possible que cette divergence de versions puisse être liée à une mauvaise communication ou à des malentendus entre les deux parties, mais il est clair que Lefevere souhaite que Alaphilippe redouble d’efforts pour améliorer ses performances et atteindre les résultats escomptés. Il a également précisé qu’il était déçu des performances de Alaphilippe en 2022, mais qu’il croit qu’il peut encore remporter de grands événements.