Dans une interview exclusive accordée à Vélo 101, Jérôme Pulidori, manager du Team Nice Métropole Côte d’Azur, affiche les ambitions de l’équipe.

Quel bilan dressez-vous de votre première année en Continental ?

On est satisfaits. À notre niveau, lorsqu’on est Continental et quand vous courez avec des équipes World Tour, l’objectif est de prendre les échappées. En 2022, sur les 60 jours de course qu’on a effectués, on a dû en prendre 50. C’était le premier contrat rempli. Ensuite, on est rentrés 3-4 fois dans le top 20, notamment via notre sprinter Jonathan Couanon. On a joué le classement général aussi avec Tristan Delacroix sur le Tour de Provence et Andréa Mifsud sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. L’autre objectif, c’était les classements annexes. On a porté beaucoup de maillots, mais on n’a pas réussi à les conserver jusqu’au bout.

Comment se passe la préparation hivernale ?

On a la chance d’être soutenus par la ville de Nice, la Métropole et la région Sud. L’idée, c’est surtout de mettre le territoire en avant. Ce qu’on a mis en place depuis le mois de novembre, c’est un centre de performance sur place, à notre siège social. On a tout sur place et les coureurs se retrouvent une semaine sur deux depuis le mois de novembre pour s’entrainer ensemble. Il y a un médecin, un kiné, une salle de musculation, il y a tout sur place. On peut aller chercher des cols qui ne sont pas enneigés, à 1200 ou 1300 mètres, et dont le pied se situe à 20 kilomètres du siège. Le climat est toujours bon et ça valorise nos partenaires institutionnels du territoire via la communication faite sur les routes azuréennes.

Êtes-vous satisfaits du mercato réalisé par l’équipe ?

On s’est renforcés parce qu’on manquait de rouleurs et de sprinters. Nous avons signé des renforts comme Jean-Louis Le Ny qui sera placé comme leader sur les courses de début de saison. Il était en contact avec une ProTeam belge, mais Jeans-Louis souhaitait s’installer sur Nice pour optimiser sa préparation. Quand on s’est positionné, il n’a pas hésité plus de 48 heures pour accepter. On a recruté Julian Lino qui est un très bon rouleur et avec qui on mise un top 10/15 sur le contre-la-montre des championnats de France étant donné ses capacités à rouler très vite. On avait des lacunes pour mettre nos sprinters dans de bonnes dispositions, c’est pour ça qu’on a aussi recruté deux bons rouleurs avec Larry Valvasori et Damien Girard.

Quelles sont les ambitions du Team Nice Métropole Côte d’Azur pour 2023 ?

On a un fil conducteur avec les directeurs sportifs, Frédéric Doutre et Hugues Thomas. On s’est fixé comme objectif une victoire. Que ce soit sur une manche de coupe de France, une étape, la victoire sera l’objectif principal. Les échappées et classements annexes viendront comme second objectif. Notre équipe a pour ambition de faire émerger des coureurs issus de la région niçoise. Cette année, on a signé Axel Narbonne Zuccarelli, qui a fait toutes ses gammes à Nice. Notre ambition est aussi de faire passer les coureurs en ProTour ou World Tour pour servir de tremplin dans leur carrière. Un coureur comme Jean-Louis Le Ny sera leader dès le début de saison pour marquer les esprits auprès des recruteurs.

Quelles sont les courses que vous avez cochées pour 2023 ?

On l’a vu l’an dernier. On était très affûtés en début de saison. Ensuite, au mois d’avril, on a eu une petite perte d’énergie. Comme on se prépare depuis le mois de novembre dans des conditions idéales, on est opérationnels très tôt. Comme les coureurs sont pour la plupart originaires de la région Sud, ils souhaitent être au maximum dès le début de saison au vu du calendrier. Pour nous, le mois de février, c’est notre objectif de l’année avec plusieurs épreuves à domicile comme le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il faut être présent tous les jours, car c’est là qu’on marque des points auprès de nos partenaires. On a à cœur de briller sur la Mercan’Tour Classic, au mois de mai. L’an dernier, on est passé complètement au travers. C’est une manche de la Coupe de France en plus, donc on va vraiment essayer de bien figurer.

Quel est le programme du début de saison du Team Nice Métropole Côte d’Azur ?

On va démarrer sur le GP d’Ouverture de la Marseillaise. On vise une grosse performance de Jean-Louis Le Ny sur cette course. Nous avons déjà été repérés le parcours plusieurs fois. On n’est pas loin, c’est à seulement une heure du domicile. Derrière, nous enchainerons avec l’Étoile de Bessèges début février. Ensuite, nous serons au départ du Tour des Alpes-Maritimes et du Var avant l’Ardèche et la Drôme Classic qui auront lieu fin février. Cette année, il n’y aura pas de Tour de Provence. C’est dommage, ça fait une épreuve de la région en moins au calendrier.