La nouvelle année apporte également une nouvelle saison pour nos voisins Niçois de la Team Gravel Café du Cycliste. Avec quatre athlètes talentueuses et déterminées, la saison 2023 s’annonce déjà remplie de défis et de réalisations.

Le but de la création d’une équipe 100% féminine par Café du Cycliste en 2022 était de mettre en valeur les athlètes de l’équipe dans un sport exigeant engagement et endurance. Croyant en la force physique et mentale des femmes, la marque s’est donné pour mission de montrer que le cyclisme n’est pas réservé aux hommes. La dimension internationale de l’équipe, composée de femmes de différentes nations et disciplines cyclistes, est au coeur de ce projet.

La saison 2022 a été une année réussie pour les coureuses de l’équipe, avec des victoires individuelles à des épreuves de renom telles que The Traka en Espagne et The Rift en Islande.

Une équipe toujours plus internationale en 2023

En 2023, l’équipe est encore plus internationale, avec Isabelle Beckers de Belgique, Annabel Fisher de Suisse, María Guðmundsdóttir d’Islande et Lydia Iglesias d’Espagne. Avec un programme comprenant une manche qualificative des championnats du monde UCI de gravel en Allemagne et plusieurs épreuves des Earth Gravel Series, la Team Café du Cycliste se lance dans la saison avec ambition. Les courses The Traka en Espagne, The Migration Race au Kenya, The Rift en Islande et la finale des séries internationales en Espagne seront les moments clés de la saison.

Cette année, l’équipe célèbre pour ses cuissards à damiers dévoilera la nouvelle gamme de cuissards gravel ainsi qu’une collection de maillots et vestes inspirée des motifs japonais. Les nouvelles chaussures gravel de la marque, conçues pour les courses et la longue distance, seront dotées de semelles en carbone haut de gamme pour une performance sans compromis. Côté sponsors, l’équipe Gravel Café du Cycliste poursuit sa collaboration avec les vélos LAUF, avec le modèle Seigla. Les vélos seront montés avec des pneus HUTCHINSON made in France. L’équipe renouvelle sa confiance à POC pour les casques, l’alimentation à l’entrainement et en course est confiée à Punch Power.

Nous leur souhaitons une belle saison !