Samedi 18 février, 173 cyclistes ont participé à la 3e édition des Championnats du monde de cyclisme Esports UCI sur la nouvelle carte de l’Écosse sur Zwift. Après deux courses palpitantes (une pour les hommes et une pour les femmes), chacune composée de trois courses rapides et extrêmement serrées, le Danois Bjørn Andreassen et la Néerlandaise Loes Adegeest ont été couronnés champions du monde. Voici un compte rendu complet des courses.

Course homme des mondiaux de cyclisme E-Sport

Le Danois Bjørn Andreassen a remporté une victoire écrasante lors des Championnats du monde de cyclisme Esports UCI 2023. Après avoir fait preuve de retenue stratégique dans les deux premières courses, il a pris une avance décisive dans la course finale, Le Podium. L’Allemand Jason Osborne, champion du monde de cyclisme Esports UCI en 2020, a terminé deuxième devant son coéquipier Marc Mäding.

86 cyclistes ont pris le départ de la course masculine, qui s’est déroulée dans le nouveau monde de l’Écosse sur Zwift. Cette nouvelle carte a été dévoilée au début du mois de février et conçue pour les courses du championnat. Pour gagner, Andreassen devait d’abord passer les deux étapes initiales. Après la première, appelée The Punch, seuls les trente premiers cyclistes à franchir la ligne d’arrivée se qualifiaient pour l’étape suivante, The Climb. Les dix premiers cyclistes de l’étape The Climb se qualifient pour l’étape finale, The Podium.

The Podium

Andreassen, qui avait été très discret lors des deux premières étapes, a attaqué au début de la dernière course et a continué à creuser l’écart tout au long de l’épreuve pour s’imposer avec une confortable avance de 15 secondes sur son dauphin.

En raison du nouveau format, le danger est venu de l’arrière. Deux cyclistes étaient éliminés à chaque tour (le dernier à passer l’arche sur les deux sprints qui jalonnaient le parcours), et l’Américain Zach Nehr a été le premier à en faire les frais. À sa suite, le Danois Oskar Hvid, le Sud-Africain James Barnes et le Norvégien Haavard Gjeldnes ont été éliminés. Le favori d’avant la course, l’Australien Freddy Ovett, a tenté de lancer une attaque dans le cinquième tour, mais a été rattrapé et éliminé au sprint, suivi de près par le Belge Kjell Power qui n’a pas réussi à se classer parmi les quatre derniers. Le Danois Anders Foldager a manqué le podium, ne laissant qu’un seul de ses compatriotes dans la course, face aux Allemands Osborne et Mading. Mais avec une avance qui n’est jamais descendue en dessous de 10 secondes, même dans les derniers tours, Andreassen a pu franchir tranquillement la ligne d’arrivée. Après la course, Andreassen a reconnu que le VTT l’avait aidé à développer sa tactique de victoire, notant qu’il abordait le départ comme s’il s’agissait d’une course de VTT.

The Punch

Plus tôt, la première course, The Punch, s’est déroulée sur le parcours Rolling Highland sur Zwift. L’Américain Timothy Rugg a été le premier à attaquer, prenant la tête dès les premiers kilomètres avant d’être rapidement rattrapé. L’Australien Sam Hill a pris sa roue, mais le mouvement a été rapidement neutralisé par une solide équipe belge menée par le favori de la course Victor Campanearts. Le peloton s’est regroupé à sept kilomètres de la ligne d’arrivée lorsque les cyclistes ont commencé à déployer leurs bonus pour tenter une échappée. La meilleure action de la course a été menée par un groupe composé du tchèque Daniel Turek, du norvégien Stian Lersveen, du français Geoffrey Millour, du suédois Johan Noren et du britannique Edward Lavarack. Ensemble, ils se sont détachés pour prendre une avance de 6 secondes à deux kilomètres de l’arrivée, juste avant la montée finale. Une forte accélération du reste des cyclistes leur a permis de neutraliser l’écart, déclenchant un sprint final effréné pour s’assurer de terminer parmi les 30 premiers et de s’assurer une place.

The Climb

Lors de la deuxième course, les coureurs se sont lancés à trois reprises à l’assaut des pentes abruptes de la côte de Siggur. Trente coureurs ont pris le départ et seulement dix se sont qualifiés pour l’étape finale. Au cours des premiers kilomètres, le groupe est resté en grande partie groupé, mais la course s’est rapidement intensifiée avec une attaque de Verhelle, qui est parti en tête dans la deuxième des trois montées. Il a creusé un écart de trois secondes dans la descente en gravier tandis que derrière le peloton déployait une rafale de PowerUps Enclume pour suivre la cadence. Le rythme effréné a fait décrocher quelques coureurs du peloton, tandis que la tête de course est montée à 7w/kg imposer son rythme. L’Irlandais Christopher Dawson a rassemblé le groupe à deux kilomètres de l’arrivée et c’est Osborn qui a remporté la victoire devant l’Américain Zach Nehr et le Belge Kjell Power, préparant ainsi le terrain pour la confrontation finale sur the Podium.

Course femme des mondiaux E-Sport

Chez les femmes, c’est la Néerlandaise Loes Adegeest qui s’est imposée, faisant honneur à son titre de championne du monde Esports UCI 2022. Elle a dominé la course finale, The Podium, en s’échappant très tôt pour ne jamais être rattrapée. La Britannique Ella Harris a remporté la médaille d’argent, tandis que l’Américaine Kristin Faulkner a pris la troisième place.

87 coureuses étaient au départ de la course femmes, qui s’est également déroulée sur la carte Écosse de Zwift. Le parcours comportait des ascensions et des sprints, pour offrir un maximum de suspense aux spectateurs.

The Podium

La course finale a été très intense, avec plusieurs attaques dès le départ. Adegeest a pris les choses en main et a creusé l’écart sur ses poursuivantes. Malgré les tentatives de Harris et Faulkner pour la rattraper, Adegeest est restée en tête jusqu’à la fin de la course, remportant ainsi sa deuxième médaille d’or consécutive.

The Climb

La deuxième course, The Climb, a vu la victoire de la Néerlandaise Annelies Dom. Elle a réussi à se détacher du peloton pour s’imposer en solitaire, laissant la Britannique Harris et la Danoise Pernille Mathiesen se disputer la deuxième place.

The Punch

Enfin, la première course, The Punch, a été remportée par l’Américaine Faulkner, qui a réussi à s’extirper du peloton dans les derniers kilomètres pour s’imposer avec 3 secondes d’avance sur la Belge Jolien D’hoore. Adegeest a pris la troisième place, confirmant déjà sa bonne forme pour la suite de la compétition.

Au final, ces championnats du monde UCI de cyclisme Esports 2023 ont été une belle réussite, avec des courses intenses et très disputées. Les champions du monde, Bjørn Andreassen et Loes Adegeest, ont su faire preuve d’une grande régularité et de beaucoup de tactique pour s’imposer face à une forte concurrence. Les cyclistes Esports confirment ainsi leur statut de sportifs à part entière, capables de performances exceptionnelles dans un environnement virtuel exigeant.