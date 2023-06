La formation Movistar vient de dévoiler le Kit « Iceberg » que porteront les coureurs à l’occasion du Tour de France 2023.

Alors qu’ils s’alignent pour les courses les plus renommées du calendrier cycliste, le Tour de France (1-23 juillet) et le Tour de France Femmes avec Zwift (23-30 juillet), Movistar Team, Gobik et Telefónica lancent ensemble un nouveau collection cycliste baptisée « Iceberg », que porteront l’équipe masculine et féminine sur la Grande Boucle.

👕Ⓜ️🤍 𝙒𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙪𝙙𝙡𝙮 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙪𝙧 #TDF2023 𝙖𝙣𝙙 #TDFF2023 𝙠𝙞𝙩: Iceberg, by GOBIK > https://t.co/TRaNOKSuGf 🙏♻️🧊 Nuevo diseño, materiales sostenibles y un fin solidario: subastados y vendidos a favor de programas de protección de los océanos.@Telefonica pic.twitter.com/rL7iixXilv — Movistar Team (@Movistar_Team) June 19, 2023

Un maillot nommé « Iceberg »

Le kit « Iceberg » présente quatre objectifs majeurs : amélioration des performances techniques avec les nouvelles technologies vestimentaires, durabilité de la production grâce à de nouveaux matériaux et procédés, présenter l’équipe Movistar avec un design innovant et la conscience sociale, cherchant à protéger les océans. En ajoutant à son maillot une teinte à prédominance blanche, mélangée aux détails bleus qui dominent la conception actuelle du kit de l’équipe, le kit « Iceberg » représente les blocs de glace de l’océan.

Des maillots mis aux enchères

Les vêtements du kit ‘Iceberg’ sont fabriqués avec des tissus composés d’au moins 60% de plastique recyclé (bouteilles, filets de pêche, surplus de production). Ils deviendront ainsi les kits les plus durables jamais portés par une équipe sur le Tour. La collection ‘Iceberg’ fait partie du projet ‘Ride to Cut’ créé par Gobik. Les kits utilisés par l’équipe Movistar seront signés et mis aux enchères, pour contribuer à des fonds et programmes internationaux prenant soin des océans.