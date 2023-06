L’équipe Lotto Dstny vient de dévoiler l’identité des huit coureurs qui seront au départ du Tour de France 2023 dans quelques jours.

La Lotto Dstny sera au départ du Tour de France dans 10 jours à Bilbao. L’équipe belge vient de dévoiler, ce mercredi, les 8 coureurs sélectionnés pour la Grande Boucle. La formation chassera les victoires d’étape avec Caleb Ewan, qui compte 5 succès sur le Tour de France.

Les 8 coureurs de la Lotto Dstny pour le Tour de France

Caleb Ewan

Jasper De Buyst

Jacopo Guarnieri

Florian Vermeersch

Frederik Frison

Victor Campenaerts

Pascal Eenkhoorn

Maxim Van Gils

Kurt Van de Wouwer, manager sportif de la Lotto Dstny

« C’est une solide sélection de huit coureurs que nous emmenons au départ. Caleb Ewan compte déjà cinq étapes du Tour de France à son actif et il compte bien faire grimper ce total durant la prochaine édition. Il a connu pas mal de malchance sur le Tour les deux années précédentes et les derniers mois n’ont pas été simples non plus, mais il reste l’un des sprinteurs les plus rapides du peloton et il représente notre plus grande chance de victoire. C’est pourquoi nous l’avons bien entouré, avec notamment Jasper De Buyst et sa forme étincelante de ces dernières semaines et Jacopo Guarnieri, qui joue un rôle central dans le lead-out ».

« Florian et Frederik auront pour mission d’emmener ce train dans les meilleures conditions, mais ils auront également la possibilité de se glisser dans l’échappée sur d’autres étapes. Avec ses 23 ans, Maxim est le cadet de la sélection et c’est sans aucune pression qu’il sera au départ. Après sa très belle campagne ardennaise au printemps dernier, nous sommes persuadés qu’il aura l’occasion de montrer tout son talent sur ce Tour. »