À moins de 2 semaines du Grand départ de Bilbao, voici le parcours et les 21 étapes du Tour de France 2023 en détails.

Pour la deuxième fois de son histoire, après San Sebastian en 1992, le Tour de France s’élancera depuis le Pays-Basque espagnol. Après trois étapes au-delà des Pyrénées, le Tour se poursuivra ensuite en intégralité dans l’Hexagone. 6 Régions et 23 départements seront visités. 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude (Cauterets-Cambasque, Puy-de-Dôme, Grand Colombier et Saint-Gervais Mont-Blanc) et un seul contre-la-montre individuel vallonné seront au programme des trois semaines de course.

Le parcours du Tour de France 2023

Samedi 1er juillet : 1ʳᵉ étape / Bilbao → Bilbao (182 km)

Pour ce Grand Départ du Tour de France 2023, la 1ʳᵉ étape est taillée pour les puncheurs. La deuxième partie du parcours sera vallonné avec l’ascension du Col de la Morga (3,9 km à 4,1%), de la côte de Vivero (4,2 km à 7,3%) mais surtout la côte de Pike (2km à 10%), située à moins de 10 kilomètres de l’arrivée.

Dimanche 2 juillet : 2ème étape / Vitoria-Gasteiz → Saint-Sébastien (209 km)

Nouvelle étape vallonnée dans le Pays-Basque espagnol avec une arrivée à Saint-Sébastien. À moins de 20 kilomètres de l’arrivée, le peloton montera le Jaizkibel (8,1 km à 5,3%), que les coureurs ont l’habitude de monter lors de la Classica San Sebastian. Certaines équipes pourraient accélérer pour distancer les purs sprinters.

Lundi 3 juillet : 3ème étape / Amorebieta-Etxano → Bayonne (185 km)

Cette 3ème étape emmènera les coureurs de l’Espagne à la France, entre Amorebieta-Etxano et Bayonne. Malgré quatre grands prix de la montagne dans les 110 premiers kilomètres, on devrait assister à un sprint massif dans les rues de Bayonne, pour l’arrivée du peloton sur le sol français.

Mardi 4 juillet : 4ème étape / Dax → Nogaro (182 km)

Première étape 100% française de cette Grande Boucle 2023. Les coureurs partiront des Landes, de Dax, direction le Gers et Nogaro pour une nouvelle explication entre les sprinters. La seule difficulté de la journée, la côte de Dému (2 km à 3,5%) ne devrait pas faire de différences.

Mercredi 5 juillet : 5ème étape / Pau → Laruns (165 km)

Pour la première étape de montagne de ce Tour de France 2023, le peloton empruntera le Col de Soudet (15,1 km à 7,2%) mais aussi l’exigeant col de Marie Blanque (7,7 km à 8,6%), où des bonifications seront attribuées au sommet. L’arrivée sera jugée à Laruns après une descente de 10 kilomètres et 7 km de plat.

Jeudi 6 juillet : 6ème étape / Tarbes → Cauterets-Cambasque (145 km)

Nouvelle étape pyrénéenne pour le deuxième jour consécutif. Les coureurs s’attaqueront au Col d’Aspin (12 km à 6,5%), au mythique Tourmalet (17,1 km à 7,3%) et à la montée finale de Caueterets-Cambaque (16 km à 5,4%). Si le début de l’ascension est roulant, les derniers kilomètres seront plus exigeants.

Vendredi 7 juillet : 7ème étape / Mont-de-Marsan → Bordeaux (170 km)

Nouvelle opportunité de briller pour les sprinters à l’occasion de cette 7ème étape. Le peloton s’élancera de Mont-de-Marsan, dans les Landes, direction Bordeaux, en Gironde, au terme de 169,9 kilomètres. Les sprinters se disputeront la victoire d’étape.

Samedi 8 juillet : 8ème étape / Libourne → Limoges (201 km)

Disputée entre Libourne et Limoges, cette 8ème étape est divisée en deux parties. Les 120 premiers kilomètres sont tout plats et ne présentent aucune difficulté. En revanche, une fois arrivé en Haute-Vienne, les routes seront plus vallonnées. Une échappée pourrait se jouer la victoire à moins que les équipes de sprinters ne contrôlent l’écart.

Dimanche 9 juillet : 9ème étape / Saint-Léonard-de-Noblat → Puy-de-Dôme (184 km)

Pour cette 9ème étape, les coureurs arriveront au sommet du Puy-de-Dôme (13,3 km à 7,7%), 35 ans après le dernier passage de la Grande Boucle. Si lors des 9 premiers kilomètres la pente n’excède pas les 8%, le final sera bien plus exigeant avec une pente moyenne avoisinant les 12% sur les 4 derniers kilomètres.

Lundi 10 juillet : 1er jour de repos

Mardi 11 juillet : 10ème étape / Vulcania → Issoire (167 km)

Une étape taillée pour les baroudeurs à travers le Puy-de-Dôme entre Vulcania et Issoire. Dès les premiers kilomètres, une échappée de costaud devrait se constituer sur les pentes du Col de la Moréno (4,8 km à 4,7%). À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, la côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km à 5,6%) s’annonce décisive dans la lutte pour la victoire d’étape.

Mercredi 12 juillet : 11ème étape / Clermont-Ferrand → Moulins (180 km)

Cette 11ème étape entre Clermont-Ferrand et Moulins est promise aux sprinters. Malgré plusieurs difficultés en début d’étape, les 60 derniers kilomètres seront tout plats et on devrait assister à un sprint massif dans les rues de Moulins, dans l’Allier.

Jeudi 13 juillet : 12ème étape : Roanne → Belleville-en-Beaujolais (169 km)

Nouvelle étape de transition entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, entre la Loire et le Rhône. Comme lors de la 10ème étaoe, les baroudeurs auront une opportunité de briller avec un parcours accidenté. Le Col de la Croix Rosier (5,3 km à 7,6%) sera décisif à moins de 30 kilomètres de l’arrivée.

Vendredi 14 juillet : 13ème étape / Châtillon-Sur-Chalaronne → Grand Colombier (138 km)

La 13ème étape du Tour de France 2023 sera disputée entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier, dans l’Ain. En 2020, Tadej Pogacar s’était imposé devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) au sommet du Grand Colombier (17,4 km à 7,1%).

Samedi 15 juillet : 14ème étape / Annemasse → Morzine les Portes du Soleil (152 km)

Cette 14ème étape ne laissera aucun répit aux coureurs. Longue de 152 kilomètres, elle cumule 4 200 mètres de dénivelé positif. Les coureurs enchaîneront les ascensions avec, entre autres, le Col de Cou (7 km à 7,4%), le col du Feu (5,8 km à 7,8%), le Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%) et enfin, le Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%). L’arrivée sera jugée en bas de la descente à Morzine.

Dimanche 16 juillet : 15ème étape / Les Gets les Portes du Soleil → Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex (180 km)

Nouvelle étape exigeante au programme. Le parcours ne laissera aucun répit aux coureurs avec l’ascension de la Forclaz de Montmin (7,2 km à 7,3%), le Col de la Croix Fry (11,3 km à 7%), le Col des Aravis (4,4 km à 5,8%), la Côte des Amerands (2,7 km à 10,9%) et la montée finale vers le Bettex (7,2 km à 7,7%).

Lundi 17 juillet : 2ème jour de repos

Mardi 18 juillet : 16ème étape / CLM individuel : Passy → Combloux (22 km)

Il s’agit du seul et unique contre-la-montre de ce Tour de France 2023. En plus d’être plutôt court (22,4 km), il sera vallonné. Les grimpeurs seront avantagés avec l’ascension de la Côte de la Cascade de Cœur dès les premiers hectomètres, puis la Côte de Domancy (2,5 km à 9,4%), à 3,5 kilomètres de l’arrivée.

Mercredi 19 juillet : 17ème étape / Saint-Gervais Mont-Blanc → Courchevel (166 km)

Pour la dernière explication dans les Alpes, les coureurs auront fort à faire. Ils grimperont le Col de Saisies (13,3 km à 5,3%), le Cormet de Roseland (19,9 km à 6%), la Côte de Longefroy (6,6 km à 7,6%) avant de monter le Col de la Loze (28,1 km à 6%). L’arrivée sera jugée à Courchevel, après une descente de 6 kilomètres.

Jeudi 20 juillet : 18ème étape / Moûtiers → Bourg-en-Bresse (186 km)

Après 5 étapes dans les Alpes, le peloton quitte le massif, direction Bourg-en-Bresse et le département de l’Ain. Au terme des 184,9 kilomètres de course sans difficulté majeure, un sprint massif est attendu dans les rues de Bourg-en-Bresse.

Vendredi 21 juillet : 19ème étape / Moirans-en-Montagne → Poligny (173 km)

Étape 100% jurassienne entre Moirans-en-Montagne et Poligny à l’occasion de cette 19ème étape du Tour de France. À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, la Côte d’Ivory (2,3 km à 5,9%) pourrait faire quelques dégâts dans le peloton, mais on devrait de nouveau assister à un sprint.

Samedi 22 juillet : 20ème étape / Belfort → Le Markstein (133 km)

Ultime étape de montagne de ce Tour de France et direction les Vosges pour le peloton. Pour cette dernière explication entre les favoris au classement général, le Ballon d’Alsace (11,5 km à 5,3%), le Col de la Croix des Moinats (5,2 km à 7%), le Col de Grosse Pierre (3,2 km à 8%), le Col de la Schlucht (4,3 km à 5,4%), le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%) et le Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4%) seront au programme. L’arrivée sera jugée 7 kilomètres après le sommet.

Dimanche 23 juillet : 21ème étape / Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris (115 km)

21ème et dernière étape de ce Tour de France 2023. Les coureurs s’élanceront de Saint-Quentin-en-Yvelines avant de prendre la direction des Champs-Élysées. 8 tours du circuit final seront à effectuer avant l’arrivée mythique au sprint sur la plus belle avenue du monde pour clôturer cette 110ème édition.