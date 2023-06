L’équipe Bora-Hansgrohe vient de dévoiler l’identité des 7 premiers coureurs qui seront alignés sur les routes du Tour de France 2023.

La Bora-Hansgrohe visera un bon classement général avec Jai Hindley, 4ème du Critérium du Dauphiné. Le vainqueur du Giro 2022 sera un candidat sérieux au podium. La formation allemande visera également les victoires d’étape sur les sprints avec Jordi Meeus, préféré à Sam Bennett. Le 8 ème et dernier coureur de l’équipe n’a pas encore été choisi, mais ce sera un grimpeur, précise l’équipe Bora-Hansgrohe.

🇫🇷 #TDF23

Here is the first part of our line-up for the @letour 2023. The 8th rider will be one more climber and decided on the weekend. pic.twitter.com/WF4a7zb7zO

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 22, 2023