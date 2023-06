L’équipe Intermarché-Circus-Wanty vient de présenter les 8 coureurs qui seront alignés sur le Tour de France 2023.

La formation Intermarché-Circus-Wanty tentera de décrocher sa toute première victoire sur le Tour de France lors de cette 110ème édition avec Biniam Girmay, Rui Costa ou encore les Français Lilian Calmejane et Adrien Petit. Louis Meintjes aura comme objectif un nouveau top 10 au général, après avoir terminé deux fois 8ème en 2016 et 2017.

Les 8 coureurs d’Intermarché-Circus-Wanty pour le Tour de France

To make History of the Tour de France. 🇫🇷 Lilian Calmejane

🇵🇹 Rui Costa

🇪🇷 Biniam Girmay

🇿🇦 Louis Meintjes

🇫🇷 Adrien Petit

🇳🇿 Dion Smith

🇳🇱 Mike Teunissen

🇩🇪 Georg Zimmermann 🖼 Marie Pirard Illustration pic.twitter.com/ZAKcG9RPAT — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) June 23, 2023

Lilian Calmejane

R ui Costa

Biniam Girmay

Louis Meintjes

Adrien Petit

Dion Smith

Mike Teunissen

Georg Zimmermann

Aike Visbeek (Responsable des performances) :

« Notre ambition pour le Tour 2023 est de remporter notre toute première victoire d’étape et de terminer dans les dix premiers du classement final. Pour y parvenir, nous avons construit l’hiver dernier un groupe solide et expérimenté autour de nos leaders Biniam Girmay et Louis Meintjes. Ce groupe a couru souvent ensemble et ce dès nos premières courses de la saison sur Majorque. En mai, notre présélection a entamé une préparation spécifique avec un camp d’altitude collectif et deux programmes de courses parallèles. Une sélection plus large a bénéficié de cette préparation qui nous a permis de combler les absences de Kobe Goossens et Rune Herregodts. Nous pouvons nous rendre à Bilbao en toute confiance ».