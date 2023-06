Ineos Grenadiers vient de présenter son équipe pour le Tour de France, avec Egan Bernal de retour sur la Grande Boucle 3 ans après sa dernière participation.

Egan Bernal va participer au Tour de France 2023. Vainqueur de l’épreuve en 2019, le Colombien a été retenu par son équipe Ineos Grenadiers pour participer à la Grande Boucle. Il dispute son premier Grand Tour depuis sa lourde chute survenue en début de saison 2022. Tom Pidcock et Daniel Martinez sont également sélectionnés. Bern Turner et Carlos Rodriguez disputeront leur premier Tour de France.

🗣️ "We’ve selected an exciting group of riders that bring a mix of skills and experience. The strength of this team will lie in the way we take on the race, and how we approach each stage."

