L’équipe Arkéa-Samsic chassera les étapes sur le Tour de France 2023 avec Warren Barguil ou encore Clément Champoussin.

La formation Arkéa-Samsic vient de dévoiler son équipe pour le Tour de France 2023. L’équipe bretonne, qui dispute son 10ème Tour de France, visera une première victoire d’étape sur la Grande Boucle avec les grimpeurs Warren Barguil et Clément Champoussin.

« Le Tour 2023 sera le 10ème consécutif pour l’équipe Arkéa-Samsic. Une décennie de présence sur la plus grande course cycliste au Monde, c’est déjà, quelque part, un beau succès. Une belle marque de pérennité au plus haut-niveau. Mais cela ne peut pas être une fin en soi, car tout anniversaire mérite d’être fêté dignement ! Pour notre accession à l’âge de « raison » sur les routes du Tour de France, et donc d’une certaine forme de maturité aussi, tant sur le plan sportif que structurel, l’objectif déclaré sera de décrocher ce succès d’étape qui peut nous servir de déclic. Casser ce verrou sur les routes du Tour de France nous ferait basculer dans une nouvelle dimension. La direction-sportive a construit l’équipe du Tour 2023 dans cette optique, maintenant aux coureurs d’aller cueillir ce bouquet que nous attendons tous. »