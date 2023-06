La formation AG2R Citroën vient de dévoiler son équipe pour le Tour de France 2023, qui débute dans 5 jours.

4ème du Tour de France en 2021, Ben O’Connor sera le leader de l’équipe AG2R Citroën Team. 3ème du Critérium du Dauphiné il y a quelques jours, l’Australien tentera réaliser un top 5 au général. L’équipe tentera également de décrocher une victoire d’étape avec Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre ou encore Felix Gall, qui a brillé en montagne lors du Tour de Suisse.

Les 8 coureurs d’AG2R Citroën Team pour le Tour de France 2023 :

Ben O’Connor

Clément Berthet

Benoît Cosnefroy

Stan Dewulf

Felix Gall

Oliver Naesen

Aurélien Paret-Peintre

Nans Peters

Vincent Lavenu, manager de l’équipe :

« Nous prendrons le départ du Tour de France à Bilbao avec de belles ambitions pour notre leader Ben O’Connor. Sa troisième place sur le Critérium du Dauphiné confirme qu’il fait partie des meilleurs grimpeurs au monde. Avec lui, nous souhaitons réaliser le meilleur classement général possible. Ben a déjà terminé quatrième du Tour de France en 2021 et nous savons qu’il est capable de jouer de nouveau les premiers rôles. Nous sommes convaincus qu’avec le niveau sportif affiché ces dernières semaines, il peut nous offrir d’immenses satisfactions durant les trois prochaines semaines ».

« Trois grimpeurs seront autour de lui pour l’épauler en montagne et nous savons que ses équipiers pourront le guider notamment dans les plaines. Évidemment, une victoire d’étape sera aussi l’un de nos objectifs. Notre équipe est compétitive et homogène pour performer sur la plus grande course du monde. Il nous faudra être très attentifs dès le Grand départ de cette 110ᵉ édition au Pays basque avant de retrouver la montagne, notre plus grand terrain d’expression. Nous aurons le privilège de rouler durant six jours sur les routes des Alpes que nous aimons tant. Ce sera forcément un moment particulier pour toute l’équipe AG2R CITROËN. Nous avons à cœur de briller devant nos supporters ».