Mikel Landa sera la leader de la formation Bahrain-Victorious sur le Tour de France 2023. Le grimpeur espagnol aura deux coéquipiers à ses côtés en montagne : Jack Haig et Wout Poels. L’équipe visera également les victoires d’étape avec Matej Mohoric, Phil Bauhaus ou encore Fred Wright. Pello Bilbao gardera un œil sur le classement général après un départ à domicile.

Les 8 coureurs de la Bahrain-Victorious pour le Tour de France

Nikias Arndt

Phil Bauhaus

Pello Bilbao

Jack Haig

Mikel Landa

Matej Mohoric

Wout Poels

Fred Wright

Mikel Landa :

« Le départ du Pays basque va être vraiment passionnant ! J’ai déjà ressenti la passion et l’excitation des fans. Ils me soutiennent déjà. Je pense que ce sera une grande fête du cyclisme, donc je suis vraiment heureux d’en faire partie. Les étapes clés commencent au Pays basque avec deux étapes d’ouverture difficiles, et il sera crucial d’être prêt, car il pourrait déjà y avoir des écarts à l’arrivée. Au vu de mes ambitions, j’aimerais finir près du podium au général et viser aussi à gagner une étape, ce qui est aussi un rêve. Cette année, l’équipe et nous tous avons été touchés par la perte de notre ami et coéquipier, Gino. Nous devons regarder cela pour une motivation supplémentaire et être à notre meilleur chaque jour et essayer de courir pour lui et de l’honorer ».