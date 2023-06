Le Team Jayco-AlUla vient de dévoiler l’identité des 8 coureurs qui seront au départ du Tour de France 2023, dans 8 jours à Bilbao.

Dylan Groenewegen sera le leader de la Jayco-AlUla lors des étapes de sprint et tentera de décrocher sa 6ème victoire d’étape sur le Tour de France. Après deux mois sans compétition, Simon Yates sera le leader en montagne et tentera de réaliser le meilleur classement général possible.

Les 8 coureurs de la Jayco-AlUla pour le Tour de France

Lawson Craddock

Luke Durbridge

Dylan Groenewegen

Chris Harper

Chris Juul-Jensen

Luka Mezgec

Elmar Reinders

Simon Yates

Simon Yates :

« Sur le papier, ça a l’air vraiment bien et un parcours qui me convient plutôt bien, donc j’ai vraiment hâte à l’édition de cette année. J’ai toujours aimé courir au Pays basque, donc commencer là-bas est très spécial. Les routes étroites, les montées raides, les fans basques incroyables, je pense que ça va être vraiment mémorable. Nous avons une équipe bien construite et des objectifs clairs, pour moi bien sûr les objectifs sont à la montagne. J’ai eu une préparation différente pour le Tour cette année avec moins de course et plus d’entraînement et j’ai de bonnes sensations, donc nous verrons. Comme nous visons des étapes de sprint avec Dylan, ce sera complet pour nous avec une double approche et tout le monde est très excité de commencer. C’est le Tour, tout le monde veut en faire partie, et chaque édition que je prends le départ est un vrai privilège ».