L’équipe Jumbo-Visma vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France, que Jonas Vingegaard tentera de remporter pour la deuxième fois.

Pas de surprise du côté de la Jumbo-Visma pour le Tour de France. L’équipe vient de dévoiler son équipe pour ces trois semaines de course, construite autour de Jonas Vingegaard, qui tentera de remporter la Grande Boucle pour la deuxième année consécutive. Wout Van Aert jouera sa carte personnelle lors des étapes de sprint.

Les 8 coureurs de la Jumbo-Visma pour le Tour de France

Jonas Vingegaard

Wout Van Aert

Dylan van Baarle

Tiesj Benoot

Christophe Laporte

Sepp Kuss

Wilco Kelderman

Nathan Van Hooydonck

Merijn Zeeman, directeur sportif :

« Nous avons dépassé nos rêves les plus fous l’an dernier avec six victoires d’étape, le maillot à pois, et surtout, le maillot vert et jaune. Cette année aussi, nous rêvons grand. Notre ambition est de ramener le maillot jaune à Paris. Nous avons une équipe super forte dirigée par notre leader Jonas Vingegaard, et nous croyons en notre plan. Gagner le Giro a été un rêve devenu réalité pour nous cette saison. Nos coureurs sont prêts pour un doublé sur le Tour. »