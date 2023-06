L’équipe Israel – Premier Tech vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle Chris Froome n’a pas été retenu.

Chris Fromme ne sera pas sur le Tour de France 2023. Le Britannique de 38 ans n’a pas été retenu par son équipe Israel – Premier Tech pour participer à la Grande Boucle. L’équipe israélienne visera les victoires d’étape avec Michael Woods ou encore Dylan Theuns.

We are lining up at @LeTour with a versatile team aiming for stage wins!

🎙️ "I believe that each of our eight selected riders has what it takes to be victorious in this race." – Sports Manager, Rik Verbrugghe.

Read all about our TDF lineup right here: https://t.co/8kDSwuBHVO

__… pic.twitter.com/BL3bM6UrwU

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) June 23, 2023