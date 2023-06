Le Team DSM vient de dévoiler les 8 coureurs sélectionnés pour participer au Tour de France, qui débute dans moins de 10 jours.

Comme l’an dernier, Romain Bardet sera le leader de l’équipe DSM et visera un bon classement général. 5ème du Tour de Suisse il y a quelques jours, l’Auvergnat a déjà terminé à deux reprises sur le podium du Tour de France. L’équipe visera également les étapes avec la présence du sprinter australien Sam Welsford.

Les 8 coureurs de la DSM pour le Tour de France

Romain Bardet (FRA)

John Degenkolb (GER)

Matt Dinham (AUS)

Alex Edmondson (AUS)

Nils Eekhoff (NED)

Chris Hamilton (AUS)

Kevin Vermaerke (USA)

Sam Welsford (AUS)

Matt Winston, coach de l’équipe DSM :

« Nous sommes impatients de commencer le Tour de France la semaine prochaine, et nous nous dirigeons vers la course avec l’objectif de viser le classement général et les résultats d’étape en équipe. Nous avons un bon noyau de groupe GC solide qui a bien travaillé ensemble au cours des derniers mois avec Chris, Kevin et Matt, qui peuvent soutenir notre finisseur GC Romain sur le terrain montagneux, et ils ont montré au Tour de Suisse qu’ils étaient en forme. De même, nous avons également un groupe de sprint de base avec Alex, John et Nils, avec Sam comme finisseur de sprint pour ces finals rapides ».