UAE Team Emirates tentera de remporter le Tour de France avec son leader, Tadej Pogacar, vainqueur à deux reprises en 2020 et 2021.

UAE Team Emirates vient de dévoiler son équipe pour le Tour de France 2023, bâtie autour de son leader, Tadej Pogacar. Cette année, le Slovène tentera de renverser Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard et pourra compter sur une équipe solide à ses côtés, avec notamment : Mikkel Bjerg, Marc Soler ou encore Adam Yates.

