3ème du Tour de France en 2021, Richard Carapaz tentera à nouveau de monter sur le podium, pour sa première saison chez EF Education-EasyPost.

Pour sa première saison dans l’équipe, Richard Carapaz sera le leader d’EF lors du Tour de France. Vainqueur de la Mercan’Tour Classic il y a quelques semaines, l’Équatorien prépare cet objectif depuis plusieurs mois. Il pourra compter sur une équipe très solide en montagne à ses côtés, avec Powless, Chaves ou encore Rigoberto Uran.

It’s almost time for the biggest race of the year. 💪🇫🇷 Here is our starting eight for the #TDF2023.

Get excited for an epic Tour. Hear from all our Tour de France racers with the link: https://t.co/QcjnIZPMlQ pic.twitter.com/AYi4WEuFSb

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 26, 2023